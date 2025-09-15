Stroke-ot kapott a Mötley Crüe énekese

A banda a felépülés miatt elhalasztotta a 2025 márciusára tervezett, Las Vegas-i turnéját, amelyet szeptemberben már elkezdtek bepótolni. A Mötley Crüe basszusgitárosa, Nikki Sixx korábban elárulta, hogy Vince Neil állapota miatt nem léptek fel Ozzy Osbourne és a Black Sabbath birminghami búcsúgáláján.

Az elhalasztott Las Vegas-i koncertsorozat első, szeptember 12-i bulijáról, amelyet a Park MGM kaszinóhotel Dolby Live termében tartottak, már felkerültek videók a YouTube-ra.