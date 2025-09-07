Elképesztő rekord: 102 éves férfi a Fudzsi-hegy csúcsán családjával (videó)

„Félúton már nagy volt a kísértés, hogy feladjam” − ismerte el az AP hírügynökségnek adott interjújában.

Nehéz volt feljutni a hegy csúcsára, de a barátaim bíztattak, és végül sikerült. Azért tudtam végigcsinálni, mert sokan támogattak

− fűzte hozzá.

Akuzava és társai két éjszakát töltöttek a Fudzsi-hegyen, mielőtt augusztus 5-én felértek a 3776 méter magasan lévő hegytetőre.

Az idős ember, akinek lánya segített az interjú kérdéseit megérteni, mert a hallása már erősen meggyengült, arról is beszélt, hogy a korára való tekintettel nem hiszi, hogy biztosan képes lenne bármilyen hegyet megmászni.

Jobb, ha az ember addig mászik, amíg még tud

− mondta.

Akuzava nem az első rekordját állította be a Fudzsin, 96 évesen már megkapta a hegyet legöregebbként megmászó címét a rekordok könyvétől.

Az elmúlt hat évben szívproblémákkal is küzdött, és egy hegymászásból eredő balesetből is meg kellett gyógyulnia.

A veterán csúcshódító három hónapig tréningezett a rekordkísérlet előtt: hajnali 5-kor kelt, órákat sétált, és hetente vett részt hegyi kiránduláson.

A Mebasiban, Tokiótól 241 kilométerre északnyugatra élő férfi otthonának falait hegyekről készült festmények díszítik. Elmesélte, hogy 88 évvel ezelőtt kezdődött hegymászó szenvedélye, és csak az őt körülvevő emberek miatt volt képes mindig visszatérni a csúcsok meghódítása után.

Azért mászok, mert szeretem. A hegyekben könnyű barátságokat kötni

− mondta.