Taylor Swift új lemeze mellett filmes premierrel lepi meg rajongóit

Taylor Swift újabb nagy bejelentést tett: október 3-án jelenik meg The Life of a Showgirl című albuma, melyet egy exkluzív mozis premierbulival is ünnepel — a rajongók a filmvetítés alatt láthatják új kislemezének, a The Fate of Ophelia-nak a videoklipjét, werkfilmeket és további különlegességeket is tartogat az esemény.

Taylor Swift továbbra sem pihen: a popsztár legújabb bejelentése újabb izgalmas fejezetet nyit karrierjében. 

A The Life of a Showgirl című album hivatalos premierje október 3-án lesz, és ez nem minden, a megjelenéshez mozis premierbulit is szerveznek, október 3-tól 5-ig

adta hírül a Magyar Nemzet.

Az esemény keretein belül debütál a The Fate of Ophelia című kislemez hivatalos videoklipje, továbbá betekintést kapnak a rajongók abba, hogyan készült az album: werkfilmek, inspirációs magyarázatok és új szövegvideók is várhatók  – írja a The Hollywood Reporter cikke.

Taylor Swift eddigi sikerei is imponálóak: a The Eras Tour koncertfilmfilm több mint 261,6 millió dollár bevételt hozott világszerte. 

Az énekesnő saját maga finanszírozta a 15 millió dolláros produkciót, kihagyva a nagy hollywoodi stúdiókat, és közvetlenül az AMC Theatresszel állt össze. Most ismét az AMC lesz a forgalmazó, amely a Variance segítségével több száz másik mozinak is elérhetővé teszi az eseményt.

Az új lemez Spotify-rekordokat döntött előrendeléseiben, Swift pedig több fronton is erősít: idén megvásárolta első hat albuma mesterszalagjait, lezárva ezzel egy évek óta tartó zenei ipari vitát.

 

