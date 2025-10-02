4 órája
Ilyen lesz a parkolási szabálytalanságok új őre?
Megkezdődött a City Scanner nevű kamerás autó próbabevetése Németországban, amely a parkolási szabálytalanságokat figyeli, és várhatóan Európa más országaiban is elterjed.
Megkezdődött a City Scanner nevű kamerás autó próbabevetése egy német nagyvárosban
Forrás: Stadt Heidelberg
Egy első ránézésre átlagos, fehér Toyota Yaris Hybrid látszólag csak az utcákat járja Heidelbergben, ám a tetején elhelyezett hatalmas kamerák és a beépített Lidar szenzor valójában a DCX Innovations City Scanner rendszerének részei. A technológia célja a parkoló autók pontos nyomon követése és a szabálytalanságok kiszűrése – írja a Magyar Nemzet.
A rendszer centiméterpontosan meghatározza a járművek helyzetét, a kamerái sorozatfelvételt készítenek, és a hátsó ülésen lévő nagy teljesítményű számítógép ellenőrzi, hogy az autók szabályosan parkolnak-e, valamint hogy a tulajdonos fizetett-e digitális parkolójegyet. Ha szabálytalanságot észlel, a mérnök rövid időn belül visszatér a helyszínre, és új felvételt készít, amely a büntetés alapjául szolgálhat.
A City Scannerről további érdekességeket ITT olvashat.
Poros kincs: klasszikus csodaautó a sült krumplis büfé alatt
Bulvár-celeb
- Komoly veszélyben van a magyar hegymászó hatezer méter felett
- Elon Musk lett az első ember, akinek vagyona elérte az 500 milliárd dollárt
- Magyarországon talált végleges otthonra az utolsó francia cirkuszi elefánt
- Poros kincs: klasszikus csodaautó a sült krumplis büfé alatt
- Újra rák támadta meg a híres metálénekest, ijesztően lefogyott (videó)