A Z generáció újraírja a luxus szabályait: kevesebbet költenek, tudatosabbak

A PwC friss elemzése szerint az 1995 és 2010 között született amerikai fiatalok nem a drága autókra vagy órákra költenek, hanem apró luxuscikkekre: a maccsa, a limitált kiadású sportcipők vagy a kozmetikumok adják meg nekik a státuszérzetet – írja a Világgazdaság.

A csaknem egymillió hitel- és bankkártyás tranzakciót vizsgáló jelentés rámutat, hogy ezek a „mikroluxusok” túlzott költekezés nélkül is önbizalmat adnak, különösen gazdasági visszaesés idején – ezt a jelenséget rúzsindexnek hívják.

Ali Furman, a PwC partnere kiemelte a maccsa teát, amely TikTok-hatásra világszerte a fiatalok kedvence lett. A porított zöld tea nemcsak antioxidáns- és stresszcsökkentő hatása miatt népszerű, hanem egyfajta nyugalmat adó rituálévá vált, amely különösen rezonál a Z generációval. A fiatalok így a „megfizethető jólétet” keresik: olyan termékeket választanak, amelyek jó érzést, értéket és önfejlesztési lehetőséget kínálnak egyszerre.

A Z generáció kevesebbet és tudatosabban költekezik, mint az idősebb korosztályok, erről bővebben ITT olvashat.