Esélytelen, hogy saját lakáshoz jussanak a fiatalok az európai országban

A jelentősen megnőtt ingatlanárak miatt szinte nincs rá mód, hogy a fiatalok saját házhoz vagy lakáshoz jussanak Boszniában - olvasható a V4NA Hírügynökség cikkében. Az alacsony fizetések miatt szinte lehetetlen küldetésnek tűnik, hogy valaki örökség nélkül saját ingatlanhoz jusson. Az újépítésű lakások ára négyzetméterenként átlagosan 1265 euró. Ez 36 százalékkal több, mint tavaly ilyenkor – olvasható a Boszniai Statisztikai Ügynökség jelentésében. A bérek ugyanakkor csak stagnálnak a volt jugoszláv tagköztársaságban, átlagosan 580 euró a havi fizetés. Éppen ezért a legtöbb fiatal a családi házban marad vagy lakást bérel. A helyzetet az is nehezíti, hogy a boszniai fiatalok többsége, csak határozott idejű munkaszerződéssel dolgozik. Emiatt viszont a bankok nem adnak nekik hitelt lakásvásárlásra.

A V4NA az egyik boszniai ingatlanügynökség honlapján keresett rá, hogy mennyiért lehet lakást vásárolni az országban. Egy első emeleti 60 négyzetméteres, két hálószobás, fürdőszobával ellátott lakásért 112 000 eurónak megfelelő összeget kérnek. Ez azt jelenti, hogy az ingatlan négyzetméterenkénti ára több mint 1 800 euró.

Szerbiába jelentős számú orosz érkezett – részben miattuk drágultak a lakások

De nem csak Boszniában drágultak meg jelentősen a lakásárak az elmúlt időszakban. A szomszédos Szerbiában például az országba érkező oroszok verték fel az ingatlanok árát. A Köztársasági Geodéziai Intézet adatai alapján az elhelyezkedéstől, a négyzetmétertől és a felszereltségtől függően 30-50 százalékkal nőttek az árak.

A V4NA által megnézett közvetítő oldalon egy átlagosnak számító 50 négyzetméteres lakásért, a Belgrádhoz közeli Zimonyban 145 000 eurót kérnek el. Az ingatlanhoz semmilyen bútor nem jár, de a négyzetméterenkénti ár így is csaknem háromezer euró.

Nem akar fűteni? Költözzön a tengerhez!

A megnövekedett rezsiárak, és a hideg elől menekülő európaiaknak jó választás lehet Görögország is. Az EU-s ország még személyautóval is gyorsan megközelíthető autópályán Ausztrián, Magyarországon, Szerbián és Észak-Macedónián keresztül. Így ha valaki nem csak befektetésként tekint a lakásra, hanem a megspórolt pénzén egy tengerparti, mediterrán üdülőt szeretne, akkor jó választás lehet a Chalkidiki-félsziget. A hosszú téli hónapokat és a fűtési költségeket kikerülve itt akár pár hónapot el lehet tölteni a leghidegebb évszakban is. Ehhez természetesen az is kell, hogy online végezhető munkája legyen az embernek, például programozó legyen.

Itt is rákerestünk egy ingatlanközvetítő oldal kínálatára. Nem kis meglepetésre kiderült, hogy egy tengerparttól mindössze 500 méterre fekvő 70 négyzetméteres apartmanért mindössze 70 000 eurót kérnek.

Jöjjenek az európai listavezetők

Európában egyébként idén Párizsban és Münchenben a legmagasabbak az ingatlanárak – állapította meg a Deloitte Property Index 23 európai országra kiterjedő felmérése. A francia fővárosban 13 462 eurót kérnek el átlagosan egy új lakás négyzetméteréért. Az ingatlankereső oldalon például egy 70 négyzetméteres lakás 895 000 euróba kerül.

A lista második helyezettje München átlagosan csaknem tizenegyezer euróval, majd London, Oslo és Frankfurt következik.