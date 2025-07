Javult az európai autógyártók helyzete, de még mindig magasak a vámok

A Bloomberg Intelligence által közzétett elemzést a befektetők is oszthatják, hiszen hétfőn az európai autógyártók részvényei zöldben kezdték a kereskedést, miután a kontinensen gyártott autók vámja az eddigi 27,5 százalékról 15 százalékra csökkent.

A BMW és a Mercedes további könnyebbségre is számíthat, miután amerikai gyáraikból évi 185 ezer járművet exportálnak.

A megállapodás a Mercedes, a BMW, a Porsche és a Volvo fontos piaca kapcsán is segíti a tisztánlátást. Az autóipari szereplők Trump áprilisban bejelentett vámjai óta több milliárd dolláros pluszköltségről számoltak be, miközben az ellátási láncok bonyolultságára figyelmeztettek, így több európai autógyártó is mérsékelte idei évre vonatkozó profitvárakozását – idézi fel a Bloomberg.

Matthias Schmidt autóipari elemző szerint a legjobb megállapodás született egy rossz helyzetből, ezért úgy véli, a német és svéd autóipari cégvezetők most jobban alhatnak, mint az elmúlt hetekben bármikor.

