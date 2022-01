Az aberdeeni szülők azt hitték, a bölcsődében majd biztonságban lesz kisfiuk, amíg dolgoznak. Ám amikor Blake Nilssenért mentek, teljesen ledöbbentek és sokkos állapotba kerültek.

A Little Dreams nevű bölcsődében a 10 hónapos kisfiút felügyelet nélkül hagyták, ami során véletlenül magára borított egy vödröt, miközben megpróbált felállni.

Blake a forró víztől és a fehérítő szertől másodfokú égési sérüléseket szenvedett, de nem hívtak hozzá mentőt. Ehelyett inkább egy órán keresztül hagyták szenvedni, amíg a szüleire várt.

Előzetesen ugyan értesítették a házaspárt, de az igazságot nem árulták el a számukra. Azt mondták az édesanyának, hogy Blake csak egy kis vizet borított magára. Amikor azonban Ellie Johnson (27) és Daryl Nilssen (31) megérkeztek a tíz hónapos fiuk testét hólyagok borították és sikoltozott fájdalmában. Nem is haboztak, azonnal felkarolták és kórházba vitték, útközben azonban a kisbaba elájult.

Kinyitottuk az ajtót és a legszörnyűbb sikolyokat hallottuk. Hátborzongató volt. Aztán rájöttünk, hogy a mi kisfiunkból jött. Szavakkal nem lehet leírni a félelmet, amit abban a pillanatban éreztünk. Sikoltozott, a bőre mindenhol vörös volt, és nyomasztó fehérítőszag terjengett, a lábán és a karján pedig folyadék folyt le a felszakadt hólyagokból – emlékezett vissza a drámai pillanatokra az édesanya.

- Blake életre szóló sebhelyeket szerzett. Azóta már állandóan attól félünk, hogy kire bízzuk a fiunk gondozását a jövőben. A Little Dreams Nursery-t be kell zárni. Ez teljességgel tarthatatlan – mondta a The Sun oldalának az édesanya.

A szülők egyébként panaszt tettek az óvoda ellen, a bíróság pedig nyolc azonnali javítást hagyott jóvá a tíz javaslatból. A bölcsődét azért is megrótták, mert papírtörülközőt használtak a csecsemő ellátásához, és nem hívtak mentőt.

- A fizikai sebhelyei valószínűleg maradandóak lesznek - csak imádkozunk, hogy a mentálisak ne maradjanak -, ezért most arra koncentrálunk, hogy Blake boldog és egészséges legyen – tette hozzá az édesanya, aki még mindig nehezményezi, hogy nem adtak magyarázatot arra, miért hagyták felügyelet nélkül gyermekét.

Ellie és Daryl most azt fontolgatják, hogy jogi lépéseket tesznek az óvoda ellen, és mások figyelmét is felhívják a történtekre. Már ügyvédet is fogadtak, aki teljes tudásával támogatja a családot. Sőt a szakemberek azon is dolgoznak, hogy segítség feldolgozni a család számára az őket ért traumát - szemlézte a cikket a Bors.

Borítókép: illusztráció