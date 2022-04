Most kiderült, hogyan készült a nő brutális kivégzésére, és miért ölt David Bonola, a New Yorkban élő illegális bevándorló, akinek viszonya volt az áldozatával. A New York Post értesülései szerint több ezer videót mentett el a lejátszási listáira a férfi - írja az Origo.

Murder suspect David Bonola appeared to share YouTube videos on NYC crime and seduction tips https://t.co/VOX3TVrRR4 pic.twitter.com/djM3gB9afp — New York Post (@nypost) April 25, 2022

A gyilkos YouTube-fiókja tele van erőszakos videókkal, a videók között sok a New York-i bűncselekményekről szóló híradós riport. Megnézte például Tessa Majors meggyilkolását, akit egy manhattani parkban raboltak ki, miután megvertek és halálra késeltek, de ezen kívül még 753 másik késelős videót elemzett, mielőtt ölt.

A lejátszási listáján pedig van egy, amely kísértetiesen hasonlít a sajátjára.

