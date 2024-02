Az áldozat szülei, ahogy korábban is, most is ott voltak a tárgyaláson. Az anya sírva nyilatkozott: azt mondta, hogy lehetne súlyosabb is az ítélet, soha nem bocsátanak meg a fiuk gyilkosának - derül ki a Ripost cikkéből.

Csupán 25 éves volt az áldozat, előtte állt az élet

Mindig jókedvű volt, rengeteg terve volt. Látni akarta a világot, a mindene volt az utazás. Családot is szeretett volna, de most már csak az emléke marad meg nekünk

– mondta könnyeit törölgetve.

A bíró a súlyosbítást azzal indokolta, hogy bár a férfinak mentális betegségei vannak, ezeket nem kezeltette, és azt is tudta, hogy nem ihat alkoholt. Egyértelműen ölni akart, veszélyes a társadalomra.