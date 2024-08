A dán kormány azt tervezi, hogy bizonyos feltételek mellett engedélyezi a 17 évesek számára, hogy egyedül vezessenek. A kormány javaslata szerint a jövőben a jogosítvánnyal rendelkező fiatalok kísérő nélkül is vezethetnek hajnali 5 és 20 óra között. Ez lehetővé teszi számukra, hogy önállóan tudjanak hosszabb távolságokra is közlekedni, ezzel is támogatva a családi életet.

Az új szabályozás nem csupán könnyítést tartalmaz, az első három évben zéró toleranciát hirdet az ittas vezetéssel szemben az új jogosítványosok számára.

2017 óta Dániában a 17 évesek Németországhoz hasonlóan gyakorlott felnőtt kíséretében vezethetnek vezetési tapasztalatszerzés céljából. Az új kezdeményezés célja a fiatalok önállóságának növelése.

A Rådet for Sikker Trafik közlekedésbiztonsági szervezet azonban bírálja a lépést, és arra figyelmeztet, hogy növekedni fog a halálos és sérüléses balesetek száma, ha a változást bevezetik - írja az Autobild.