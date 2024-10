Három kisgyerek halt meg Dél-Afrikában, miután ettek egy instant zabkásából.

A rendőrség vizsgálja, köze van-e a zabkásának a gyerekek halálához, a zabkását addig is eltávolították a terméket forgalmazó Spar üzleteiből.

A három, 1,5 és 4 év közötti kisgyerek szeptember 27-én veszítette életét, miután ettek a Top Score nevű instant zabkásából – tájékoztatta Siphokazi Mawisa alezredes, a Dél-Afrikai rendőrség szóvivője a Daily Maverick című helyi lapot az Origo szemléje szerint.

Egy negyedik gyerek is rosszul lett, miután evett a zabkásából, őt is kórházba vitték, de szerencsére már jobban és ki is engedték a kórházból.

A zabkásából mintát vettek, majd a Nemzeti Egészségügyi Laboratóriumi Szolgálathoz vitték elemzésre – írja az ügyről a BBC.

