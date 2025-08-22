augusztus 22., péntek

Krimi

1 órája

Tragédia egy tejgazdaságban: hat férfi holttestére bukkantak

A holttestekre a gazdaság egy zárt helyiségében találtak rá. A halál oka vélhetően gázmérgezés.

Tragédia egy tejgazdaságban: hat férfi holttestére bukkantak

Hat ember meghalt egy tejgazdaságban az egyesült államokbeli Colorado államban, a halál oka vélhetően gázmérgezés – közölték a helyi hatóságok csütörtökön, írja az MTI.

A tájékoztatás szerint a haláleseteket a Denvertől mintegy 55 kilométerre északkeletre lévő, a Weld megyéhez tartozó Keenesburg településről jelentették, a holttestekre a gazdaság egy zárt helyiségében találtak rá.

A hatóságok egyelőre vizsgálják, milyen gázok okozhatták a tragédiát, amelyet – Melissa Chesmore rendőrségi szóvivő közlése szerint – balesetként kezelnek.

Jolene Weiner halottkém azt mondta,

az áldozatok mindannyian latin-amerikai származású férfiak, egyikük középiskolai diák volt.

Weld megye Colorado állam vezető tejtermelője, ott található a legtöbb szarvasmarha-tenyészet is.

 

 

