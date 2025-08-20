Hat férfi levágott fejére bukkantak sofőrök egy úton

Hat levágott emberi fejet találtak kedden Mexikó középső részén, a Puebla és Tlaxcala államok közötti úton. A Mexikónak ezen a vidékén korábban nem látott esetet sofőrök jelezték, majd a tlaxcalai ügyészség is megerősítette. Egy további koponyára és emberi maradványokra a nyugat-mexikói Colima városában bukkantak rá – közölte a rendőrség helyi médiumok szerint, írja az MTI.

A Tlaxcalában talált fejek hat férfihoz tartoztak az ügyészség szerint, amely megindította a vizsgálatot.

Helyi médiaértesülések szerint egy, a helyszínen talált írás szerint gázlopásban érintett bűnszövetkezetek csaptak össze.