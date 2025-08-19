augusztus 19., kedd

Krimi

Terepjáró törte át az étterem falát, két gasztroinfluenszer asztalának csapódott (videó)

Címkék#baleset#NinaUnrated#gasztroinfluenszer#terepjáró#étterem

Két gasztroinfluenszert gázolt el egy autó Houstonban, miközben egy étteremben a vacsorájukat videózták.

Két gasztroinfluenszert ütött el egy terepjáró, miközben éppen videózták magukat egy houstoni étteremben

Forrás: Képernyőfotó/Youtube

Nina Santiago – aki az interneten NinaUnrated néven ismert – és párja, Patrick Blackwood éppen egy texasi étteremben kóstoltak egy fogást, miközben videót készítettek magukról, amikor egy terepjáró hirtelen az ablakon keresztül berobbant, és nekik csapódott – adta hírül a Magyar Nemzet.

Az augusztus 17-én megosztott Instagram-felvételen látható, ahogy a jármű áttör az étterem oldalán, feldönti az asztalukat, majd a párost is eltalálja. Nina a földre esett, Patrick pedig majdnem ráesett. A baleset pontos oka egyelőre nem ismert, de a nő azóta már beszámolt arról, hogy javul az állapota, hozzátéve: a terepjáró „közvetlenül beléjük csapódott”.

Nina egy augusztus 18-i Instagram-bejegyzésben reagált a történtekre, amelyet ITT olvashat el. 

 

