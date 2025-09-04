1 órája
Külföldi áldozatai is vannak a lisszaboni tragédiának (videó)
Kisiklott a lisszaboni Glória siklóvasút egyik kocsija szerda délután, a balesetben a mentőszolgálatok legfrissebb beszámolója szerint 15-en, köztük külföldi állampolgárok is, életüket vesztették, és 18-an megsérültek. Portugália kormánya nemzeti gyászt rendelt el. A baleset okát még vizsgálják a hatóságok.
Mentők és tűzoltók dolgoznak a helyszínen, miután a Glória kisiklott Lisszabonban 2025. szeptember 3-án
Forrás: Anadolu via AFP
Fotó: Zed Jameson
„Tragikus nap ez a városunknak. (...) Lisszabon gyászol, ez egy nagyon tragikus incidens” – mondta Carlos Moedas, Lisszabon polgármestere újságíróknak nyilatkozva, miután meglátogatta a kórházban a baleset sérültjeit.
Marcelo Rebelo de Sousa, Portugália elnöke kifejezte „együttérzését és szolidaritását az érintett családokkal”.
A kormány nemzeti gyásznapot hirdetett csütörtökre.
Szemtanúk beszámolói alapján úgy tűnik, hogy a fékrendszer meghibásodott,
ami miatt a jármű kontrollálatlanul száguldott le a meredek utcán, majd egy épületnek csapódott.
Mindenki futni kezdett, mert azt hittük, hogy a kocsi nekimegy az alatta lévőnek. De a kanyarban leesett, és nekiütközött egy épületnek
– idézte a Magyar Nemzet az egyik szemtanút, Teresa d’Avót.
A Carris, Lisszabon tömegközlekedési vállalatának vezetője a baleset helyszínére látogatott, és közleményben hangsúlyozta, hogy
a siklóvasúton rendszeresen elvégezték a szükséges karbantartási munkálatokat.
A hatóságok közlése szerint további 18 személy került kórházba, közülük öten súlyos állapotban.
Kövér László részvétét fejezte ki a portugál házelnöknek a lisszaboni Elevador da Glória tragikus balesete miatt
Kövér László, az Országgyűlés elnöke részvétét fejezte ki José Pedro Aguiar-Brancó portugál házelnöknek a lisszaboni Elevador da Glória tragikus balesete miatt – tájékoztatta Szilágyi Zoltán, az Országgyűlés sajtófőnöke csütörtökön az MTI-t.
Kövér László a gyásztáviratában azt írta: „Mély megrendüléssel értesültem a lisszaboni Elevador da Glória tragikus balesetéről, amely számos emberéletet követelt. Engedje meg, hogy a magyar Országgyűlés nevében őszinte részvétemet és együttérzésemet fejezzem ki Önnek, az áldozatok családtagjainak, valamint a portugál nemzetnek a gyász e pillanataiban.”
„Kérem, Elnök Úr, fogadja legmélyebb részvétemet és őszinte nagyrabecsülésemet” – fogalmazott Kövér László.
