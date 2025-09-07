Kiderült, mi okozhatta a lisszaboni tragédiát

A két kabin közötti kábel szakadása okozta a lisszaboni siklóvasút szerdai balesetét, amely 16 ember életét követelte – közölte az előzetes vizsgálatok alapján a portugál légi és vasúti balesetek kivizsgálásával foglalkozó hivatal (GPIAAF) szombat esti jelentésében.

„A baleset napjának reggelén elvégzett tervezett szemle során nem észleltek rendellenességet a kábelen” – pontosították az ügynökség nyomozói első közleményükben, amely megerősített megállapításokat tartalmaz, és nem pontos következtetéseket a baleset okaira vonatkozóan, közölte az MTI.

A lisszaboni tragédiában 16-an haltak meg

Fotó: Lucas Neves / Forrás: NurPhoto via AFP

A szombaton nyilvánosságra hozott első vizsgálati eredmények szerint a baleset „a mintegy óránkénti 60 kilométeres sebesség mellett történt”. A jelentés szerint „az események kevesebb mint 50 másodperc alatt zajlottak le”.

A Gloria siklóvasút, amely jelenlegi formájában 1914-ben épült, két sárga kocsiból áll, amelyek egy ellensúlyrendszer segítségével felváltva mennek fel és le egy 45 méteres szintkülönbségű pályán 276 méter hosszan, az „átlagosan 18 százalékos lejtőn” – emlékeztettek a GPIAAF nyomozói.

„A kocsikat egy kábel köti össze, amely egy nagy, fordítható keréken keresztül egyenlíti ki súlyukat, és amely a Calçada da Glória (az állomás) tetején, egy földalatti műszaki helyiségben található” – írták, hangsúlyozva, hogy a két kocsit összekötő kábel a föld alatt helyezkedik el.

Szeptember 3-án 18 órakor a Gloria siklóvasút kocsijai a megfelelő állásban voltak – írták, hozzátéve, hogy a kocsikban utazók pontos száma jelenleg nem ismert.

Néhány perccel később a kabinok megkezdték útjukat, de „néhány pillanattal az indulás után, mintegy hat méter megtétele után, hirtelen elveszítették az összekötő kábel által biztosított egyensúlyi erőt”. A 2. számú kabin (az út alján) hirtelen hátrafelé kezdett haladni. Az 1. számú kabin, a (felső állomástól) Calçada da Glóriától, továbbra is lefelé haladt, és sebessége egyre nőtt, annak ellenére, hogy a vezető megpróbálta lefékezni

– írták a GPIAAF nyomozói.

Mintegy 170 méterrel az út kezdete után, a Calçada végső szakaszán található jobbos kanyar elején a jármű a (nagy) sebessége miatt kisiklott és felborult

– derült ki a jelentésből.