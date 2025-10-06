1 órája
Lövöldözés Sydneyben: autókra nyitott tüzet egy férfi, sokan megsérültek
Autókra nyitott tüzet egy 60 éves férfi Sydneyben vasárnap este. A lövöldözésben 19 ember megsérült, közülük egyet súlyos lőtt sebbel kezelnek. A támadót a rendőrök elfogták, indítékait még vizsgálják.
Illusztráció
Forrás: AFP
Autókra nyitott tüzet egy fegyveres Sydney egyik forgalmas utcájában vasárnap este, a szétrepülő szilánkok miatt 19 ember megsérült, egy áldozatot lőtt sebbel, súlyos állapotban kórházban kezelnek - közölte az ausztrál rendőrség hétfő reggel. A támadót elfogták és szintén kórházba szállították, mert a rendőrségi akció közben megsebesült.
A 60 éves férfi a beszámolók szerint válogatás nélkül lőtt rá a járművekre, célpontjai között rendőrautó is volt, és találat érte egy buszmegálló paravánját is. A rendőrség szerint 50-100 lövést adott le.
Indítékait még nem sikerült kideríteni, de a rendőrség egyelőre kizárta, hogy terrorcselekményről vagy bűnszervezetek egymás közti leszámolásáról lenne szó.
Elfogásakor a támadónál több lőfegyvert találtak – derül ki a rendőrség közleményéből.
