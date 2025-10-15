36 perce
Szelfizés okozott szörnyű tragédiát a hegyekben
A fiatal nő a barátja szeme láttára zuhant a mélybe.
A fiatal nő a Magas-Tártában túrázott (illusztráció)
Forrás: Shutterstock
Meghalt egy fiatal nő a Magas-Tátrában, aki szelfikészítés közben zuhant le a magasból – írja a Paraméterre hivatkozva a Magyar Nemzet.
Miközben tett néhány lépést hátrafelé, elvesztette az egyensúlyát, és a háromszáz méteres szakadékba zuhant.
Ezt a barátja végignézte – közölte Peter Diča, a tátrai hegyi mentőszolgálat parancsnoka. Az eset a Kis-Viszóka-csúcsnál (Východná Vysoká) történt.
A tragédia nem egyedi, korábban a Magyar Nemzet is beszámolt egy szelfizés közben történt halálos balesetről – a cikket ide kattintva olvashatja el.
