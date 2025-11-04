november 4., kedd

Károly névnap

Krimi

49 perce

Tragédia a Himalájában: lavina temetett maga alá egy alaptábort

Címkék#Himalája#áldozat#lavina#alaptábor

Lavina zúdult egy hegymászó-alaptáborra a Himalájában, a nepáli Rolwaling-völgyben, és hét ember halálát okozta – közölték a nepáli hatóságok.

MW
Tragédia a Himalájában: lavina temetett maga alá egy alaptábort

Illusztráció

Forrás: Shutterstock

A lavina a Yalung Ri csúcs alatti, 4900 méter magasan fekvő tábort temette maga alá. 

A Kathmandu Post értesülései szerint az áldozatok között öt külföldi hegymászó – három amerikai, egy kanadai és egy olasz –, valamint két nepáli hegyi vezető van. További öt ember megsérült, négyet pedig eltűntként tartanak számon

– közölte a rendőrség.

Mentőhelikopter a rossz idő miatt nem tudott ott leszállni, ezért a mentők gyalog próbálnak eljutni a helyszínre. Néhány nap óta heves havazás és hóviharok sújtják a térséget, így több útvonalon is veszélyessé vált a mászás.

A 5600 méter magas Yalung Ri viszonylag „könnyen elérhető” csúcsnak számít, így a kezdő hegymászók körében is népszerűnek számít.

Nepál egy másik részén, a Panbari-hegyen a hatóságok másik két olasz hegymászót keresnek, akikkel szombat óta nincs kapcsolat.

Nepálban található a világ tizennégy legmagasabb hegycsúcsa közül nyolc, köztük a Mount Everest. Bár a tavasz számít a legkedvezőbb mászószezonnak, a kisebb csúcsokat sok külföldi az őszi hónapokban próbálja meghódítani.

 

Krimi

A dosszié további cikkei
