A 21 éves norvég csatár már májusban bejelentette, hogy a szigetországba igazol, s közel egy hónapja elköszönt a Borussia Dortmundtól. Szerződtetését most jelentette be a Manchester City, és német sajtóértesülések szerint a megszerzése – a fizetését, ügynöki díjakat és bónuszokat is beleértve – 300 millió euróba kerül az angol egyesületnek. Csak a kivásárlási ára 75 millióra rúgott.

Mindig követtem a Cityt, és kifejezetten élveztem nézni az elmúlt években, egyszerűen lenyűgöző a játékstílusa. Izgalmas futballt produkál, rengeteg helyzetet alakít ki, ami tökéletes egy olyan játékos számára, mint én

– méltatta új együttesét Haaland, aki 2020 januárjában a Salzburgtól került a Dortmundhoz, ahol 88 tétmérkőzésen 85 gólt szerzett.

Dortmundi búcsúja emlékezetesre sikerült, ugyanis a játékosoknak és az edzői stáb tagjainak – összesen 33 főnek – 15 ezer euró értékű karórákat ajándékozott, míg a klub személyzetének, az orvosoknak, gyúróknak és további munkatársaknak fejenként hétezer eurós órákat adott.

