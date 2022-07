A hatodik etapon már a harmadik országot érintette a viadal: a dániai első három nap és két tisztán franciaországi szakasz után ezúttal Belgiumból rajtolt a szerdai kockaköves bukások nyomán 173 fősre zsugorodott mezőny. Az idei Tour leghosszabb távját, a Binche és Longwy közötti közel 220 kilométert – melynek az első 70 kilométere Belgiumban volt – egy negyedik és két harmadik kategóriás emelkedő nehezítette, utóbbiak közül egy tipikus ardenneki „fal”: a 800 méter hosszú és 12,3 százalékos átlagmeredekségű Mur de Pulventeux tűnt előzetesen a kulcspontnak hat kilométerrel a befutó előtt.

A sportág legendás alakja, a Touron ötszörös győztes belga Eddy Merckx jelenlétében rajtoltak el a kerékpárosok. Az eddigiekkel ellentétben nagyon sokáig nem tudott elmenni szökevénycsoport, annak ellenére sem, hogy sorra indultak meg a vállalkozó szelleműek. Egy ízben az elmúlt négy napot egyformán szökésben töltő, pöttyös trikós dán Magnus Cort részvételével alakult ki egy ígéretes sor, ám ennek sem sikerült eltekernie. Már francia földön jártak, mikor végre kialakult a nap szökése: a sárga trikós, szerdán csapattársai felzárkózásáért nagyot dolgozó Wout van Aert, a lombardiai körversenyt és Liege-Bastogne-Liege-t is nyert dán Jakob Fuglsang, valamint a 2020-as Tour de Hongrie-n második amerikai Quinn Simmons tudott elszakadni.

Van Aertot láncleesés és kerékpárcsere hátráltatta, hármasukról mégis az olimpiai ezüstérmes Fuglsang szakadt le elsőként, Simmons pedig 30 kilométerrel a cél előtt morzsolódott le a sárga trikósról a rendkívül gyors tempójú etapon, amelyen az első 140 kilométert 49,891 km/órás átlaggal tekerték le. A teljes mezőnnyel szemben egyedül Van Aert sem tudta tartani magát, 11 kilométer volt vissza, mikor befogták. A belga klasszis teljesen kihajtotta magát, a mezőnybe sem tudott beállni, hét perc feletti hátránnyal ért célba, így elvesztette a sárga trikót.

Támadások ellenére a célig vezető kategorizálatlan emelkedőn az esélyesek csoportja együtt maradt, végül az elmúlt két kiírásban diadalmaskodó Tadej Pogacar volt a leggyorsabb, a 2017-es Tour de Hongrie-n harmadik szlovénnak még ünnepelni is volt ideje. Sikerével átvette a sárga trikót is. Másodikként az emelkedős sprintbefutókat kifejezetten kedvelő ausztrál Michael Matthews, harmadikként – hazai közönség előtt – David Gaudu ért célba. Az összetett esélyesek közül a 2018-as győztes brit Geraint Thomas és az orosz Alekszandr Vlaszov is öt másodperc hátránnyal ért célba.

Eredmények:

6. szakasz, Binche-Longwy, 219,9 km

1. Tadej Pogacar (szlovén, UAE) 4:27:13 óra

2. Michael Matthews (ausztrál, BikeExchange-Jayco) azonos idővel

3. David Gaudu (francia, Groupama-FDJ) a. i.

Az összetett élcsoportja:

1. Pogacar 20:44:44 óra

2. Neilson Powless (amerikai, EF Education-EasyPost) 4 másodperc hátrány

3. Jonas Vingegaard (dán, Jumbo-Visma) 31 mp h.

Pénteken a Tomblaine-ből induló 176,5 kilométeres táv megtétele és az idei első hegyi befutó a La Planche des Belles Filles-en vár a 109. Tour de France mezőnyére. A kerékpárosok összesen 3328 kilométert tekernek, amíg július 24-én célba érnek Párizsban a Champs-Élysées-n.

Borítókép: Tadej Pogacar, az UAE-Team Emirates versenyzője győz a 109. Tour de France francia országúti kerékpáros körverseny 6., Binche és Longwy közötti 219,9 kilométeres szakaszán 2022. július 7-én. Fotó: MTI/EPA/Guillaume Horcajuelo