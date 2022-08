A magyar válogatott 9-8-ra kikapott a görög csapattól a 35. vízilabda Európa-bajnokságon, amelynek szombati nyitónapján a női torna első fordulóját rendezték Splitben.

A vb-ezüstérmes magyarok hiába vezettek két góllal két perccel a vége előtt a kontinenstorna első rangadóján, a görögök, akik két hónappal ezelőtt hetedikként zártak a margitszigeti csúcseseményen, innen fordítani tudtak.

A magyarokra vasárnap újabb rangadó vár, ugyanis a vb-bronzérmes hollandokkal találkoznak 19 órától.

A nyitónap egyetlen komoly rangadójára Bíró Attila szövetségi kapitány Dömsödi Dalmát és Farkas Tamarát nem nevezte a 13 fős meccskeretbe.

A magyar csapat első három támadásából centerezéssel próbálkozott, de kétszer lövésig sem jutott, viszont a második kísérletnél emberelőnybe került, amit Gurisatti váltott gólra. Ezt követően viszont a rivális azonnal válaszolt, ráadásul éppen centerpozícióból. Az első negyedben a magyarok támadásait apró pontatlanságok jellemezték, többször a kapufán csattant a labda, miközben a görögök két távoli lövéssel 3-1-re elhúztak.

A második negyedben is folytatódott, hogy felállt helyzetben nem sikerült feltörni az ellenfél védekezését, csakhogy egy kivédekezett akció után Vályi és Faragó is megúszott, előbbi pedig önzetlenül passzolt, így utóbbinak csak az üresen tátongó kapuba kellett helyeznie. A következő támadásból az egyenlítés is összejött, mert Peresztegi-Nagy bombája végre befelé pattant a keresztlécről. Ezt leszámítva viszont továbbra rosszak voltak a magyar lövések, ami megbosszulta magát, mert a görögök harmadik emberelőnyüket már kihasználták, majd a Plevritu testvérek egyike, Vasziliki a meccs egyik legszebb gólját szerezve távolról a bal sarokba ejtett.

Fordulást követően sem sikerült rendezni a sorokat, így a görögök többször is esélyt kaptak, hogy egyre magabiztosabbá tegyék előnyüket, s bár emberhátrányban Kiss védett, a rivális következő támadásánál már ő is tehetetlen volt. A magyar csapat közel tízperces gólcsendjét Gurisatti pattintott lövése törte meg. Bíró Attila hiába kért időt a következő emberelőnyös szituációnál, így sem sikerült minimálisra csökkenteni a hátrányt, mert Sztamatopulu továbbra is remekelt a rivális kapujában.

Az utolsó nyolc percet a maroknyi magyar szurkolótábor biztatása közepette egy tökéletességig végigjátszott emberelőnyös Gurisatti-gól vezette fel, sőt, a következő akciónál Szilágyi lövése átcsúszott a görög hálóőr hóna alatt, így 3-3 után 6-6-nál ismét egyenlő volt az állás. A hajrára a görögök bizonytalanodtak el, fórból és büntetőből sem voltak képesek betalálni, az egyre magabiztosabb Kiss kapujába. A rendkívül gyors Vályi újabb megúszása már magyar vezetést jelentett, sőt, később Garda is a hálóba bombázott távolról, így a végére feltámadó magyar csapat először vezetett két góllal. Ennek ellenére mégis vereség lett a vége, mert a görög csapat három emberelőnyös gólt lőtt az utolsó két percben: a Plevritu nővérek közül Margarita oldalra nézve zúdította a kapuba a labdát, míg a győztes gólnál Elefteria ejtett a bal sarokba.

"Ez őrült, de úgy is fogalmazhatnék, penetráns gyenge volt. Elöl, hátul egyaránt. Ilyen kritikán aluli lövő teljesítménnyel nem érdemeltünk győzelmet, az a pár perc jó játék a negyedik negyedben nem elég semmire egy komoly meccsen. Védekezésben pedig több lehetőséget adtunk a görögöknek, akik megérdemelték ezt a sikert. Kíváncsi vagyok, mennyi tartás van a lányokban" - értékelt dühösen Bíró Attila a vegyes zónában.

A játékosok közül a három hiba miatt cserével végleg kiállt Máté Zsuzsanna borzasztónak és katasztrófának nevezte a meccset. Úgy fogalmazott, kifejezetten dühös most, ugyanakkor szerinte van annyira jó csapat és társaság a válogatott, hogy felálljon innen.

"Egyáltalán nem érdekel, hány gólt dobtam, inkább egyet se szereztem volna, csak nyerjünk. Az elején támadásban voltunk gyengébbek, ebben talán szerepet játszott a több hiányzó, de ami furcsa, hogy a fordítás után nem tudtuk megtartani a kétgólos előnyt, pedig előtte jól összeállt a védekezés" - mondta az MTI-nek a háromszor eredményes Gurisatti, aki hozzátette, motiválni senkit nem kell, de azért igyekszik majd feltüzelni mindenkit tekintve, hogy a hollandok elleni összecsapás a mostani vereség fényében azért lesz fontos, hogy a negyeddöntőben könnyebb ellenfél érkezzen, azaz ne a spanyolok vagy az olaszok.