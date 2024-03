Jürgen Klopp januárban jelentette be, hogy kilenc év után a nyáron távozik a Liverpooltól, mert pihenésre van szüksége. Vele együtt Jörg Schmadtke is elhagyja a klubot, tehát a Liverpoolnak új vezérigazgatót is szerződtetnie kell, és már meg is van, ki lesz Schmadtke utódja.

A Mersey-parti együttes szerdán jelentette be, hogy nyártól Richard Hughest, a szintén magyar válogatott csapata, a Bournemouth eddigi technikai igazgatóját szerződtette sportigazgatónak – derült ki a Metropol oldaláról. A szintén ex-bournemouthi Michael Edwards lesz a labdarúgásért felelős vezérigazgató a klubot tulajdonló amerikai Fenway Sports Groupnál.

A június 1-i váltás előtt azonban még rengeteg kihívás előtt áll Jürgen Klopp csapata. A Liverpool februárban megnyerte a Ligakupát, a bajnokságban pedig a 28. forduló után a második helyen áll, és mindössze a rosszabb gólkülönbsége miatt előzi meg az Arsenalt.

Az angol csapat az Európa-ligában bejutott a negyeddöntőbe, ahol az olasz Atalanta lesz az ellenfele.

Fájó pont lehet az idény végén leköszönő Kloppnak, hogy a Liverpool a hosszabbításban, annak is az utolsó pillanatában vesztette el a négy közé jutásért zajló mérkőzést 4-3-ra az FA-kupában a Manchester United ellen.

Szoboszlai csak nevetett

A lefújás után az internetre felkerült egy videó, amelyen egy MU-drukker a liverpooliakat provokálja, köztük Szoboszlai Dominikot is. A lefújást követően az egyik hazai szurkoló a telefonjára vette fel, ahogy üvöltve szidja és provokálja a Liverpool futballistáit. Mohamed Szalah után Szoboszlai Dominik is feltűnt a videóban, aki zseniálisan reagált a hergelésre: kinevette az illetőt.

