Európa-liga 31 perce

Fogfájást okoznának a Liverpoolnak az „atalantai fogorvosok”

A fergeteges BL-mérkőzések után a második számú kupasorozatban, az Európa-ligában is óriási összecsapásokra van kilátás. A két olasz nagyágyú, az AC Milan és az AS Roma Milánóban csap össze egymással. Szoboszlai Dominikékre is olasz ellenfél vár, csütörtök este az Atalanta vendégeskedik a Liverpoolnál.

MW MW

A Liverpool játékosai Forrás: MTI/AP Fotó: Rui Vieira

A 2020–2021-es idényben a Liverpool és az Atalanta még a Bajnokok Ligája csoportkörében találkozott egymással. Minden bizonnyal mindkét együttes most is inkább ott szerepelne, de egyelőre az Európa-ligával kell megelégedniük, aztán kiharcolni, hogy a következő idényre visszatérjenek a kontinens legjobb csapatai közé – olvasható a Magyar Nemzet oldalán. Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa

Fotó: Adam Vaughan / Forrás: MTI/EPA Fogorvosok csatája A Liverpoolnak akkor kell aggódnia, ha nem sikerülne megnyernie az El-t, hiszen a Premier League-ben a második helyet foglalja el, és a tabella első négy helyezettje a BL főtáblájára jut. Az Atalanta viszont csak hatodik helyen áll az olasz bajnokságban, egy meccsel kevesebbet játszva nyolc ponttal a negyedik a Bolognával szemben, s így korántsem biztos, hogy megcsípi a BL-indulást biztosító négy hely valamelyikét. Már csak azért sem, mert a bergamóiak nincsenek életük formájában, legutóbbi hat bajnoki mérkőzésükből csak egyet tudtak megnyerni. Az Európa-liga győzteseként viszont helyet kaphatna az Atalanta a BL-ben is, de ehhez Szoboszlaiéknak is lesz pár szavuk. Az olasz gárda 2020 őszén bevette az Anfieldet (2-0-ra nyert, de odahaza 5-0-ra kikapott a Vörösöktől), ebben az idényben viszont erre senki sem volt képes, döntetlen is csak három topcsapatnak jött össze – írta meg a Magyar Nemzet.

Az idény végén leköszönő Jürgen Klopp tegnapi sajtótájékoztatóján felidézték a Manchester Cityt irányító Pep Guardiola 2019-es nyilatkozatát, miszerint olyan az Atalantánál vendégeskedni, mintha fogorvoshoz menne az ember. Ellenünk is annyira kellemetlen játszani, mintha fogorvoshoz menne valaki. Legalábbis ez a célunk. Az Atalanta tapasztalt, nagyon összeszedett csapat – mondta el a német edző. A liverpooliak segítségére lehet, hogy Diogo Jota, Trent Alexander-Arnold, Stefan Bajcetic és Alisson sérüléseik után ismét a társaikkal edzenek. A bergamóiak vendégjátéka mellett Olaszországban két másik olasz klub párharcát követi hatalmas figyelem. Száznyolcvan perces kihívás Az olasz bajnokságban második AC Milan és az ötödik AS Roma találkozója minden bizonnyal számos izgalmas pillanatot fog hozni. Az elmúlt időszakban mindkét csapat jól teljesít, előbbi hétmeccses győzelmi sorozatnál tart, utóbbi pedig Daniele De Rossi januári kinevezése után kapott erőre, azóta tizenöt tétmérkőzéséből csak ötöt nem tudott megnyerni. A két csapat idénybeli egymás elleni mérkőzései még az új római edző kinevezése előtt, José Mourinho irányítása alatt került sor. Így Stefano Pioli nem tulajdonít túl nagy jelentőséget a két győzelemnek (otthon 3-1, idegenben 2-1). Daniele De Rossi, az AS Roma vezetőedzője

Fotó: Giuseppe Maffia / Forrás: AFP Ez egy más történet, más versenysorozatról van szó. Az AS Roma pedig sokat változott De Rossi kinevezése óta, így azokat az új koncepciókat vizsgáltuk, amelyeket ő vezetett be – fedte fel a Milan vezetőedzője. Jó formában vagyunk, de ez száznyolcvan perces kihívás lesz, megpróbáljuk jó eredménnyel letudni az első mérkőzést – árulta el Pioli. Európa-liga, negyeddöntő, első mérkőzések: Liverpool (angol)–Atalanta (olasz) 21.00

AC Milan (olasz)–AS Roma (olasz) 21.00

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!