– Harminc éve vagyok itt, ez a 120. búcsúm. Megszokott érzések kavarognak bennem. Nem érzek haragot és boldogságot sem. Most hazamegyek a családomhoz és a kutyámhoz. Iszom először egy sört, aztán egy bort, elszívok egy szivart, és élvezem a napot. Majd vár még ránk egy szép hét – fogalmazott Dárdai, aki játékosként egyszer, vezetőedzőként pedig már harmadjára búcsúzik a klubtól.

A klubelnök hitt benne

A szezon előzményeit nézve a berliniek klubelnökének, Kay Bernsteinnek a váratlan halála nagy törést jelentett a Hertha idényében, ami hatással volt a magyar szakember megítélésére is. Az ősz végén felívelő szakaszban volt Dárdai Pál együttese, amely a téli szünetet úgy kezdte meg, hogy a hetedik helyen állt, de feléledtek a feljutási reményei, hiszen mindössze hat pontra volt a dobogótól a Bundesliga II-ben, valamint a Német Kupában már a negyeddöntőben járt a berlini együttes. Aztán a tavaszi rajt előtt néhány nappal az elnök hirtelen meghalt, a Hertha pedig az idei első négy tétmeccséből hármat elvesztett, egyszer ikszelt, s gyakorlatilag egy-két hét leforgása alatt kiesett a kupából és a feljutási reményei is tovaszálltak. Ekkor ingott meg a kispad Dárdai Pál alatt is, aki később nem önszántából állt fel a fővárosi klub kispadjáról, és az egykori klubelnök is kiállt mellette.

– Mindegyikük fontos nekünk, beleértve Pál feleségét, Mónikát is. Amikor ő felkarolja a játékosok feleségeit és elviszi őket vacsorázni, az családias érzést kelt. Dárdaiékkal van valami egyedülálló bennünk, és erre büszkék vagyunk

– méltatta a halála előtti utolsó interjújában a Hertha volt elnöke. Kay Bernstein. A Berliner Kurier lap cikkének szerzője bohózatnak nevezte azt, ami a Hertha edzőkérdése körül folyik.