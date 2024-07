A kontinensviadalon végleg befutó, mindössze tizenhét éves Lamine Yamalnak nem kevesebb, mint harminc millióval nőtt az értéke a németországi Eb után. A 120 millió euró értékű Barcelona támadó immár az első 19 éven aluli játékos, aki átlépte a százmilliós álomhatárt. A fiatal zseni egyik legnagyobb kritikusa és az Eb-n pont a spanyolok ellen búcsúzó francia válogatott középpályása Adrien Rabiot időközben elhagyta Olaszország egyik legnépszerűbb csapatát.

A labdarúgók átigazolásaival és értékével foglalkozó szakoldal, a Transfermarkt felfrissítette a nemrég véget érő Európa-bajnokságon részt vevő játékosok értékét. Azon senki sem lepődhetett meg, hogy a hét meccsből hetet megnyerő, aranyérmes spanyol válogatott értéke emelkedett a legtöbbet. A legnagyobb növekedést a torna legszebb gólját szerző, négy gólpasszt kiosztó tizenhét éves Lamine Yamal érte el – derült ki a Magyar Nemzet oldaláról.

Átlépte az álomhatárt

Lamine Yamal, az FC Barcelona friss Európa-bajnok szélsőjét Lionel Messi utódjaként emlegetik. A tizenhét éves játékos most újabb lépést tett a nyolcszoros aranylabdás támadó nyomdokai felé, ugyanis nemrégiben megkapta az argentin klasszis egykoron viselt mezszámát – írta meg az Origo. A fiatal labdarúgó a németországi labdarúgó Európa-bajnokság álomcsapatába is bekerült, s így nem meglepő, hogy Yamal értéke hetek alatt 30 millió euróval emelkedett, és a jelenlegi 120 milliós értékével – kevesebb mint egy esztendeje még 23 millióra taksálták – egyrészt a világ 10. legértékesebb labdarúgója, másrészt ő az első, 19 éven aluli játékos, aki átlépte a százmillió eurós álomhatárt. Yamal mellett Rodrinak, Nico Williamsnek és Dani Olmónak is 10-10 millió euróval nőtt az értéke, ez pedig azt jelenti, hogy a torna legjobbjának választott Rodri 130, az Eb-döntő legjobbja, Nico Williams 70, míg a kontinensviadal társgólkirálya, Dani Olmo 60 milliót taksál. Persze a spanyolokon kívül is voltak klasszisok, akiknek jelentősen emelkedett az értékük. Minden bizonnyal szeretett volna ebbe a körbe tartozni a Juventus francia válogatott középpályása, Adrien Rabiot is, aki a Spanyolország–Franciaország elődöntő előtt lekicsinylő szavakkal illette Lamine Yamal addigi játékát.