A kerékcserék legnagyobb nyertese Hamilton lett, aki tulajdonképpen a boxkiállásának köszönhetően előzte meg Verstappent és jött fel harmadiknak. A brit sztár ráadásul egymás után többször is megfutotta a leggyorsabb kört, így közeledett az előtte száguldó Norrishoz, valamint a versenyt vezető Piastrihoz is. Az egyre inkább bemelegedő kemény gumikeverékeken aztán Verstappen gyorsulni kezdett, ahogyan a McLarenek is, s hamarosan az élen haladó Piastrié volt a leggyorsabb kör.

Verstappen a 34. körben utolérte Hamiltont, egyszer meg is próbálta megelőzni, de a manőver közben nem tudott befordulni a kanyarba, így a hétszeres vb-győztes brité maradt a harmadik pozíció. A holland címvédő ezután ismét arra panaszkodott a rádión, hogy nem tudja megfelelő tempóban bevenni a kanyarokat. Közben Piastri sokat veszített az előnyéből Norrisszal szemben, aki négyről másfél másodpercre dolgozta le a hátrányát.

Oscar Piastri (b), mögötte Lando Norris

Fotó: Czeglédi Zsolt / Forrás: MTI

A 41. körben Hamilton ismét a boxba hajtott kerékcserére, Norrist pedig a 45. körben hívta ki a McLaren. Piastrinak két körrel később kellett a csapat hívására kiállnia friss abroncsokért, s így átadta a vezetést Norrisnak, aki nagyjából három másodperces előnyre tett szert. A McLaren két kör múlva rádión tájékoztatta Norrist, hogy adja majd vissza a vezető helyet Piastrinak, miközben Verstappen az 50. körben letudta a második kerékcseréjét.