Istenem, mennyire idegesítőek a spanyolok… Még mindig itt vagy? Mégis meddig maradsz, talán itt élsz? Élvezted az olimpiát? Az igazság az, hogy nem számítottam rá, hogy továbbra is Kylianról fognak kérdezni. Bár valójában nincs rejtegetnivalóm. Mindig kedveltem őt, nagyszerű játékos és csodálatos ember. Az edzője lehettem, ahogy a testvérének, Ethannek is, akit innen is üdvözlök. Bárhová is megy, a legjobbakat kívánom Kyliannek, kivéve az olyan sorozatokban, amelyekben mi is indulunk. Azokban remélem, hogy veszíteni fognak