A Veszprém hazai közönség előtt rendkívül magabiztosan győzte le a francia Paris Saint-Germain együttesét a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének második fordulójában – írta meg korábban az Origo.

A veszprémi Agustín Casado (j) és Luka Karabatic, a Paris Saint-Germain játékosa a kézilabda férfi Bajnokok Ligája csoportkörének 2. fordulójában játszott Veszprém HC–Paris Saint-Germain mérkőzésen a Veszprém Arénában 2024. szeptember 19-én

Fotó: Katona Tibor / Forrás: MTI

Erős csapat Veszprémben

A PSG 4–4-ig tartotta a lépést, onnantól aztán meglépett a Veszprém, és az első félidő derekán már hat góllal, 13–7-re vezetett. Szünetre ugyan ez három gólra olvadt (18-15), mégsem volt okunk aggódni, meggyőző volt a Veszprém, amely immár ellenfélként köszöntötte a nyáron Párizsba igazolt gólzsákot, az egyiptomi Omar Jahjat – olvasható a Magyar Nemzet oldalán. A második félidőben a franciák úgy tíz percen át tartották magukat, sőt kettőre faragták a hátrányukat, 22–20 után aztán látványosan összeomlottak. A következő durván tíz percben csupán egy gólt dobtak, miközben a veszprémiek tízet. Gyorsan az is eldőlt, hogy a tízgólos különbség sem lehet kérdés, sőt a Veszprém a 40 gólos határt is átlépte, ami napjaink kézilabdájában is ritkaság. A magyar csapat végül 41–28-ra ütötte ki a PSG-t, és kijelenthető, hogy a nyáron szerződtetett sokszoros BL-győztes edző, Xavier Pascual irányítása mellett az elmúlt évek legerősebb csapata formálódik Veszprémben. A másik magyar klubcsapatunk, a Szeged szörnyen kezdett Barcelonában, de a csongrádiak a másik félidőben visszajöttek a meccsbe, többek között a rutinos kapus Mikler Roland bravúrjainak is köszönhetően.

Mikler indulatos volt

Bár a címvédő Barcelona az félidőben már nyolc, a második félidő elején pedig 9 góllal is vezetett a magyar bajnoki ezüstérmes ellen, a végén mégis a hazai sztárcsapatnak kellett izgulnia, hogy meglegyen a győzelem. Ebben pedig oroszlánrésze volt Mikler Rolandnak, aki mérkőzés másnapján, azaz ma ünnepli a 40. születésnapját – derült ki az Origo oldaláról. Az első félidőben a második elején a kapuban álló Thobias Thulin csupán 28 százalékkal védett (25 lövés, 7 védés), a helyére beálló Mikler viszont a világ legjobbjának tartott Gonzalo Pérez de Vargast is túlragyogta. A spanyol sztár 36,1 százalékos hatékonysággal védett, míg Mikler a neki jutó 27 perc alatt 18 lövésből mindössze 8 gólt kapott, kivédett egy hétméterest is, és fenomenális 44,4 százalékos mutatóval zárta a mérkőzést! Nem véletlen, hogy a Szeged 18–11-re megnyerte a második félidőt a Palau Blaugranában, de sajnos így is egygólos vereséget szenvedett.

A végén visszajöttünk a meccsbe, és olyan lehetőségeink voltak, mint az első félidőben talán egyszer sem. Olyan nincs, hogy eljössz Barcelonába, és az első harminc percben majd csak várod, hogy történni fog valami. Sem elől, sem hátul nem ment semmi

– nyilatkozta Mikler Roland, aki elárulta, hogy kicsit indulatos volt a lefújás után.