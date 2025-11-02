Nyolc nemzet csap össze a hat napos versenyen – élőben is lehet követni

Szolnok két fitkid egyesülete is részt vesz a XXI. Fitkid Európa Bajnokság hat napos rendezvényén, ahol összesen 8 nemzet versenyzői mérik össze a tudásukat a sportág legrangosabb megmérettetésén. Uj Darinka, a New Top Talent SE edzője még az indulás előtt, sebtében ugrott be hozzánk egy gyors beszélgetésre.

A New Top Talent SE 15 verenyzővel indul a XXI. Fitkid Európa Bajnokság 6 napos versenyén. Kik a legesélyesebbek a dobogóra?

Fotó: Beküldött

A XXI. Fitkid Európa Bajnokság – ahol eldől, kik a legjobbak

A szolnoki New Top Talent SE pénteken indult el a FitKid sportág legfontosabb versenyére, amelynek idén Nagykanizsa ad otthont. Edzőjükkel, Uj Darinkával még azelőtt sikerült összehoztunk egy beszélgetést, hogy belevetette volna magát a készülődésbe.

Kíváncsiak voltunk ugyanis, hogy milyen reményekkel indulnak neki a Európa Bajnokságnak, és hogy hogyan zajlott a felkészülés. Ezeken kívül azonban sokkal több mindent is megtudhattunk:

miért ilyen hosszú a Fitkid Európa Bajnokság?

milyen formációkban indulnak a New Top Talent versenyzői és melyik a leglátványosabb?

milyen nemzetek vesznek majd részt a versenyen?

kiket tart a legnagyobb ellenfélnek az edző?

ki a legifjabb tehetség aki a színpadra lép a New Top Talent versenyzői közül – és kik a seniorok?

mi az a 3 összetevő, ami a sikeres versenyzéshez elengedhetetlen?

De mindezen kívül az is kiderül a beszélgetésből, hogy mi csalt könnyeket Uj Darinka szemébe adás közben és hogy mit gondol arról, kik a legesélyesebbek a dobogóra.

Ha podcast adásunk után kedve támadt élőben is követni az eseményt és a képernyő előtt szurkolni a szolnoki csapatoknak, akkor ezen a linken elérhető az élő közvetítés. Ha nem tudja, mi az a Fitkid, akkor pláne érdemes belekukkantani.