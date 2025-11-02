november 2., vasárnap

Nyolc nemzet csap össze a hat napos versenyen – élőben is lehet követni

Az év legfontosabb versenyére készül a szolnoki New Top Talent Sportegyesület. A XXI. Fitkid Európa Bajnokság szombattól egészen csütörtökig tart majd és 8 nemzet sportolói mérik össze tudásukat. Aktuális podcast adásunkban a felkészülésről és magáról a maratoni versenyről is beszélgettünk az egyesület vezetőedzőjével, Uj Darinkával.

Avar Vanda
Podcast adásunk vendége: Uj Darinka a szonoki New Top Talent SE vezetőedzője.

Fotó: Dobos Zsófia

Szolnok két fitkid egyesülete is részt vesz a XXI. Fitkid Európa Bajnokság hat napos rendezvényén, ahol összesen 8 nemzet versenyzői mérik össze a tudásukat a sportág legrangosabb megmérettetésén. Uj Darinka, a New Top Talent SE edzője még az indulás előtt, sebtében ugrott be hozzánk egy gyors beszélgetésre.

A New Top Talent SE 15 verenyzővel indul a XXI. Fitkid Európa Bajnokság 6 napos versenyén. Kik a legesélyesebbek a dobogóra?
Fotó: Beküldött

A XXI. Fitkid Európa Bajnokság – ahol eldől, kik a legjobbak

A szolnoki New Top Talent SE pénteken indult el a FitKid sportág legfontosabb versenyére, amelynek idén Nagykanizsa ad otthont. Edzőjükkel, Uj Darinkával még azelőtt sikerült összehoztunk egy beszélgetést, hogy belevetette volna magát a készülődésbe. 
Kíváncsiak voltunk ugyanis, hogy milyen reményekkel indulnak neki a Európa Bajnokságnak, és hogy hogyan zajlott a felkészülés. Ezeken kívül azonban sokkal több mindent is megtudhattunk:

  • miért ilyen hosszú a Fitkid Európa Bajnokság?
  • milyen formációkban indulnak a New Top Talent versenyzői és melyik a leglátványosabb?
  • milyen nemzetek vesznek majd részt a versenyen?
  • kiket tart a legnagyobb ellenfélnek az edző?
  • ki a legifjabb tehetség aki a színpadra lép a New Top Talent versenyzői közül – és kik a seniorok?
  • mi az a 3 összetevő, ami a sikeres versenyzéshez elengedhetetlen?

De mindezen kívül az is kiderül a beszélgetésből, hogy mi csalt könnyeket Uj Darinka szemébe adás közben és hogy mit gondol arról, kik a legesélyesebbek a dobogóra.

Ha podcast adásunk után kedve támadt élőben is követni az eseményt és a képernyő előtt szurkolni a szolnoki csapatoknak, akkor ezen a linken elérhető az élő közvetítés. Ha nem tudja, mi az a Fitkid, akkor pláne érdemes belekukkantani. 

 

