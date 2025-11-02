47 perce
Nyolc nemzet csap össze a hat napos versenyen – élőben is lehet követni
Az év legfontosabb versenyére készül a szolnoki New Top Talent Sportegyesület. A XXI. Fitkid Európa Bajnokság szombattól egészen csütörtökig tart majd és 8 nemzet sportolói mérik össze tudásukat. Aktuális podcast adásunkban a felkészülésről és magáról a maratoni versenyről is beszélgettünk az egyesület vezetőedzőjével, Uj Darinkával.
Podcast adásunk vendége: Uj Darinka a szonoki New Top Talent SE vezetőedzője.
Fotó: Dobos Zsófia
Szolnok két fitkid egyesülete is részt vesz a XXI. Fitkid Európa Bajnokság hat napos rendezvényén, ahol összesen 8 nemzet versenyzői mérik össze a tudásukat a sportág legrangosabb megmérettetésén. Uj Darinka, a New Top Talent SE edzője még az indulás előtt, sebtében ugrott be hozzánk egy gyors beszélgetésre.
A XXI. Fitkid Európa Bajnokság – ahol eldől, kik a legjobbak
A szolnoki New Top Talent SE pénteken indult el a FitKid sportág legfontosabb versenyére, amelynek idén Nagykanizsa ad otthont. Edzőjükkel, Uj Darinkával még azelőtt sikerült összehoztunk egy beszélgetést, hogy belevetette volna magát a készülődésbe.
Kíváncsiak voltunk ugyanis, hogy milyen reményekkel indulnak neki a Európa Bajnokságnak, és hogy hogyan zajlott a felkészülés. Ezeken kívül azonban sokkal több mindent is megtudhattunk:
- miért ilyen hosszú a Fitkid Európa Bajnokság?
- milyen formációkban indulnak a New Top Talent versenyzői és melyik a leglátványosabb?
- milyen nemzetek vesznek majd részt a versenyen?
- kiket tart a legnagyobb ellenfélnek az edző?
- ki a legifjabb tehetség aki a színpadra lép a New Top Talent versenyzői közül – és kik a seniorok?
- mi az a 3 összetevő, ami a sikeres versenyzéshez elengedhetetlen?
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!
De mindezen kívül az is kiderül a beszélgetésből, hogy mi csalt könnyeket Uj Darinka szemébe adás közben és hogy mit gondol arról, kik a legesélyesebbek a dobogóra.
Ha podcast adásunk után kedve támadt élőben is követni az eseményt és a képernyő előtt szurkolni a szolnoki csapatoknak, akkor ezen a linken elérhető az élő közvetítés. Ha nem tudja, mi az a Fitkid, akkor pláne érdemes belekukkantani.
Szoljon podcast
- Már most tettekkel bizonyít: ismerje meg a szolnoki fiatalembert, akiről még sokat fogunk hallani!
- Eladták a színházat és még díjat is kaptak érte – Tompa Zsuzsával beszélgettünk
- Így tennék biztonságossá a szórakózóhelyket Szolnokon – Mohi Márk most mindent elárul
- Kinek éri meg? Feltételek, buktatók – minden, amit tudni kell az Otthon Start hitelről!
- Szívből a négylábúakért: így dolgozik a Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány csapata