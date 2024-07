A magyar vízilabda-válogatott keretében ezúttal is helyet kapott a Szolnoki Dózsa kapusa, az olimpiai újonc Bányai Márk, viszont a spanyol válogatott ellen nem ugrott medencébe. A két együttes olimpián legutóbb a 2020-as tokiói játékok bronzmérkőzésén találkozott, és érdekesség, hogy abból a magyar csapatból nyolc játékos ezúttal is helyet kapott a válogatott keretében, ráadásul valamennyien gólt is szereztek azon az összecsapáson. Azóta az Európa-bajnokságon és világbajnokságokon is találkoztak egymással a felek, valamint az idei ötkarikás játékokra való felkészülés véghajrájában is együtt készült a két csapat.

Vámos Márton gólját ünnepli a Spanyolország elleni meccsen

Fotó: Illyés Tibor / Forrás: MTI

Spanyolország–Magyarország 10–7 (2–1, 2–2, 4–3, 2–1)

Magyarország: Vogel – Vigvári Vi. 1, Manhercz 1, Jansik Sz., Molnár E. , Nagy Á., Zalánki 1 – Angyal 2, Vámos 1, Fekete G. 1, Hárai. Szövetségi kapitány: Varga Zsolt.

A spanyolok hozták el a labdát az első ráúszásnál, és ezt a következő három alkalommal is megtették. Túl voltunk az első negyed felén, amikor Alberto Munarriz találatával megszerezték a vezetést a spanyolok, amelyet rövid időn belül kettőre növeltek. A játékrész utolsó támadása azonban a miénk volt, és sikerült is szépíteni emberelőnyből, Manhercz Krisztián adta fel Angyal Dánielnek a labdát, aki közelről pöckölte azt a kapuba, 2–1.

Az első negyedben látottak alapján nem volt öldöklő tempó a medencében, minimális kockázatot vállaltak a csapatok és inkább a stabil védekezésre helyezték a hangsúlyt. Az egész mérkőzésre jellemző volt a magyar emberelőnyök rossz kihasználása, csupán 38%-ban tudtuk értékesíteni fórjainkat.

A második negyed Vogel Soma bravúros védésével kezdődött Angyal kiállítása után, majd a kipattanóért vívott csata közben Vámos Márton ütött oda Álvaro Granadosnak. Kettős emberhátrányban kellett védekeznünk tehát, de szerencsére kontrát fújtak a játékvezetők, így nem tudtak ellépni a spanyolok.

Bányai mellett Vigvári Vince is olimpiai újoncnak számít, a negyed derekán bravúros ejtése a kapufát is érintve vánszorgott át a gólvonalon, ezzel egyenlített a magyar csapat. Ezután ismét emberhátrányba kerültünk, és ekkor tört meg a spanyolok régóta tartó gólcsendje, ismét egygólos előnyt építettek fel, 3–2.