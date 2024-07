Közel negyedóra játék után Golovin mester ismét időt kért, taktikát váltottunk védekezésben, ami nem vált be, viszont megérkeztek az átlövés góljaink is a mérkőzésen kilenc találatig jutó Klujber Katrinnak köszönhetően, így tudtuk tartani a lépést. A 49. percben pedig ismét átvettük a vezetést, de ellenfelünk hamar fordítani tudott, az utolsó tíz percet 28–28-as állásról kezdték meg a csapatok.

Kiegyenlített végjátékot hozott a meccs

Felváltva potyogtak a gólok a lefújáshoz közeledve, de az 56. percben megkaptuk a mentőövet győzelemhez. Egy rossz csere után hozzánk került a labda és két percig emberelőnyben is játszhattunk. Két gólt szereztünk a fórunk alatt, amellyel fordítani tudtunk, ekkor azonban tőlünk is kiállt Füzi-Tóvizi Petra két percre, így emberelőnyben fejezhette be a meccset Angola. Sikerült is egyenlíteniük, Klujber pedig kihagyta meccslabdát jelentő hétméterest, így 31–31-es eredménnyel egy pontot szereztünk a harmadik körben.

A magyar csapat a következő mérkőzést csütörtökön 14 órakor játssza Spanyolország ellen.

További eredmények: B csoport: Hollandia–Spanyolország 29–24. A Svédország–Dánia mérkőzés lapzártánk után ért véget.

A B csoport állása: 1. Franciaország 4 pont (lejátszott mérkőzés: 2), 2. Hollandia 4 pont (3), 3. Angola 3 pont (3), 4. Magyarország 3 pont (4), 5. Brazília 2 pont (2), 6. Spanyolország 0 pont (3).