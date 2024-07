Papp László szinte egyedülálló a boksz történetében A párizsi olimpián szombaton kezdődnek az ökölvívás versenyei. A sportág történetének egyik legkülönlegesebb alakja a magyar sport legendája, Papp László, aki három aranyérmet nyert két súlycsoportban. Keleti Ágnes ötszörös olimpiai bajnok tornász, a Nemzet Sportolója megtekinti egykori pályatársa, Papp László háromszoros olimpiai bajnok ökölvívó viaszfiguráját

Fotó: Hegedüs Róbert / Forrás: MTI Az ökölvívás számokban:

996 - érmet osztottak ki a sportágban az olimpiákon

81 - ország nyert érmet nyári játékokon. Ennél csak atlétikában szerzett több ország ötkarikás medált (102)

50 - aranyérmet nyert az Egyesült Államok, amivel vezeti az örökranglistát

41 - aranyérmet nyert Kuba ökölvívásban, ami közel a fele az ország olimpiai aranyérmeinek (84)

26 - nyári játékok programján szerepelt a boksz. A sportág az 1904-es olimpián mutatkozott be és azóta csupán 1912-ben hiányzott a műsorból.

10 - aranyérmet nyertek a magyarok ökölvívásban

9 - öklöző nyert aranyérmet két súlycsoportban, köztük Papp László, aki 1948-ban közép-, 1952-ben és 1956-ban nagyváltósúlyban diadalmaskodott.

3 - bokszoló nyert három aranyat. Papp László mellett két kubai, Teofilo Stevenson (nehézsúly, 1972, 1976, 1980) és Félix Savón (nehézsúly, 1992, 1996, 2000)

3 - ország, Tonga (ezüst), Guyana (bronz) és Mauritius (bronz) - nyerte története eddigi egyetlen érmét ökölvívásban

3 - magyar versenyző - Hámori Luca, Akilov Pylyp és Kovács Richárd - szerepel Párizsban. Ez 2012 óta a legnépesebb magyar csapat, mivel Tokióban csupán egy, míg Rióban két bokszoló képviselte a piros-fehér-zöld színeket

2 - aranyérmet nyert a brit Nicola Adams (2012, 2016), aki az olimpiák történetének első női bajnoka

2 - nő - Adams és az amerikai Claressa Shields - nyert két olimpiai aranyat

1 - sportoló, az amerikai Edward Eagan tudott egyedüliként aranyérmet szerezni nyári és téli olimpián is különböző sportágakban. Eagan 1920-ban ökölvívásban, 1932-ben pedig bobban győzött. A svéd Gillis Grafström szintén nyert nyári és téli játékokon is, de valamennyi aranyát műkorcsolyában szerezte.