A szolnoki Özbas Szofi a női 63 kg-osok között a legjobb harminckettő között az Eb-címvédő cseh Renata Zachovával kezdett a párizsi olimpián. A magyar dzsúdósnak jó mérlege volt ellenfelével szemben, összesen hétszer találkoztak, abból pedig ötször Szofi nyerte kettejük küzdelmét.

Özbas Szofi legyőzte cseh ellenfelét a legjobb harminckettő között az olimpián

Fotó: Getty Images

Most is jobban kezdett a Budapesti Honvéd cselgáncsozója, végig ő volt a kezdeményezőbb, a meccs során kétszer is megintették a cseh versenyzőt passzivitásért. Bő egy perccel a vége előtt pedig sikeres akciót indított Özbas, és ezzel a vazarival meg is nyerte a mérkőzést, így bejutott a legjobb tizenhat közé, ahol a második kiemelt kanadai, Catherine Beauchemin-Pinarddal találkozik majd.

– Nyugodt voltam nagyon, és ez azért jó, mert ezt az érzést nem lehet erővel akarni, nincs erre izom – nyilatkozta a győzelem után Özbas Szofi az M4 sportnak. – A kis burkomban voltam végig a meccsen, ez érződött is, hogy nem tud kizökkenteni a másik, én irányítok.