Urbán Lajos immár több évtizede a magyar és a szolnoki vízilabda meghatározó alakja. Játékosként, válogatott, magyar bajnok és gólkirály is volt, edzőként pedig az utánpótlás-válogatottal kétszeres Eb-aranyérmes, ezért mesteredzői címet kapott. Szerencsére ma is aktív, a Szolnoki Dózsa utánpótláscsapatánál.

Férfi vízilabdásaink pénteken indultak Párizsba az olimpiára

Fotó: waterpolo.hu

– Nagyon várom már az olimpia rajtját – kezdte Urbán Lajos. – Természetesen a vízipóló-válogatottjainkat figyelem leginkább, hiszen ez a sportág a szívem csücske. Legnagyobb örömömre szolnoki kötődés is lesz mindkét nem megméretésén. Amióta az olimpia műsorán szerepel a vízilabda, a magyar csapat mindig aranyesélyes, amit el is vár a közvélemény. Mint tudjuk, az esély egy dolog, ami nem mindig jön be.

– Tavaly aranyérmet nyertek a férfiak a fukuokai világbajnokságon, ám az idén csak a hetedik helyen végeztek a dohai vb-n. Most mire lehet képes a társaság?

– Az elmúlt évekhez képest jóval kiegyenlítettebb a mezőny, ma már nemcsak a délszláv gárdák a mieink legnagyobb vetélytársai, hanem a görög, az olasz és a spanyol válogatott is pokolian erős. Mellettük egy-egy mérkőzés erejéig meglepetést okozhat az amerikai, az ausztrál és első csoportellenfelünk, a francia csapat is. Nem féltem a fiúkat, mert sok harcedzett játékos alkotja a keretünket, akik tudják a dolgukat.

– Mire kell a legjobban figyelnie az edzői stábnak a kéthetes tornán, amikor kétnaponta meccset kell játszaniuk a fiúknak?

– Varga Zsolt szövetségi kapitány egykoron játékosom volt az utánpótlás-válogatottban, aki edzőként már több szinten is bizonyította, hogy jó szakember. Lényeges, hogy az edzői stáb hogyan tudja felépíteni csapatát, fontos lesz rotálás is, hiszen vannak játékosok, mint Varga Dumi és Hárai Pufi, akik idősebb korosztályhoz tartoznak, de tudásuk és rutinjuk miatt nélkülözhetetlenek a gárdában. Minden egyes játékosnak meg kell találni az ideális játékpercet. Az elmúlt tornákon azt láttam, hogy csapatként jól funkciónál a társaság, minden posztra két ember van, nagy kérdés, hogy ki lesz a vezér, aki képes lesz majd eldönteni egy-egy összecsapást. Annak idején a nagy sikerek úgy születtek meg, amikor Benedek Tibi, Kásás Tomi, vagy éppen Biros Peti vezérré lépett elő, passzaikkal, góljaikkal eldöntötték a rangadókat. És akkor még nem beszéltem a kapusokról, Vogel Soma helye megkérdőjelezhetetlen, Bányai Márk a mi fiúnk, az edzéseken és tétmeccseken is bizonyította tehetségét. Azt mondom, hogy ott lehetünk a négy között, és az éremért folyó csatákban pedig bármi előfordulhat.