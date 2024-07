Közel fél éve, a dohai világbajnokság negyeddöntőjében 11–10-re kikaptunk franciáktól, ami után csak a hetedik helyen végzett csapatunk. Sőt legutóbb is csak döntetlenre futotta a mieink erejéből a gall kakasok ellen, bő két héttel ezelőtt, a margitszigeti felkészülési tornán.

Vigvári Vince (jobbra) remekül játszott a nyitómeccsen

Fotó: Czeglédi Zsolt / Forrás: MTI

Nagyon bekezdett csapatunk, az ötödik olimpiáján játszó Varga Dénes nyitotta meg a gólok sorát. Majd a hazaiak egyenlítő találatát követően Vigvári Vince háromszor, míg Vámos Márton egyszer köszönt be az ellenfél kapujába. Okosan és taktikusan játszottak a mieink, a szolnokiak korábbi csapatkapitánya, Angyal Dániel is betalált, de a franciák is nagyon igyekeztek felzárkózni, Vogel Soma kapus azonban többször is bravúrral védett. Mindenesetre a 9–5-ös magyar vezetéssel zárult az első félidő.

A fordulást követően egy gólt faragtak hátrányukból a vendéglátók, de Jansik Dávid ismét négyre növelte a vendégelőnyt. A záró felvonásban Zalánki Gergő elemi erővel ellőtt kapufásgólja talán túlságosan is megnyugtatta csapatunkat. A hajrában is nagyon kellettek Vogel védései, majd Vámos a bal alsó sarokba lőtt öt méterről. Mínusz háromról szépítettek a franciák, de a pontszerzéstől nagyon messze álltak, csapatunk behúzta a meccset.

Magyarország–Franciaország 13–12 (5–1, 4–4, 1–2, 3–5)

Gólszerzőink: Vigvári 3, Vámos 2, Jansik Sz. 2, Manhercz 2, Zalánki 1, Fekete G. 1, Angyal 1, Varga D. 1.

A folytatás kedden 21.05-től a spanyolok ellen.

További eredmények B csoport: Spanyolország–Ausztrália 9–5, Szerbia–Japán 16–15. A csoport: Olaszország–Egyesült Államok 12–8, Horvátország–Montenegró 11–8.