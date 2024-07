Érdekesség, hogy a felek bő öt hónappal ezelőtt a dohai vb negyedöntőjében találkoztak, akkor 8–8-as döntetlennel zárult a meccs, a büntetőpárbajban azonban a mieink harcolták ki az elődöntőbe jutást. A vb-n másodikként befutó csapatunkat a Mihók Attila és szolnoki származású Cseh Sándor szövetségi kapitány páros irányította. Természetesen az olimpián is az utóbb emlegetett edződuó dirigálja hölgyeinket, hamár az állandóságnál tartunk a magyar keret sem változott a világbajnokság óta.

Szilágyi Dorottya (labdával) triplázott a meccsen, mégsem szerzett pontot csapatunk

Fotó: Czeglédi Zsolt / Forrás: MTI

Kapkodva, rossz játékkal kezdett csapatunk, míg a hollandoknak minden sikerült és öt perc után már 3–0-ra vezettek. Vályi Vanda szépített majd kisvártatva Szilágyi Dorottya is betalált, de az ellenfélnek erre is volt válasza. Az egyenlítésre a harmadik negyedig kellett várni, amikor Gurisatti Gréta lövése is célba ért, 6–5. A vezetést azonban nem sikerült átvenni a mienknek, rendre a narancsos hölgyek jutottak előnyhöz, sőt a záró negyedben már 8–6-os állást mutatott az eredményjelző. Ismét a Vályi–Szilágyi duó villant és bő két perccel a vége előtt, 8–8. Az utolsó percben a hollandok belőttek egy emberfórt, az egyenlítés sajnos elmaradt, mert Keszthelyi Rita lövése után a labda a kapufáról kifelé pattant, míg az utolsó másodpercben Bente Rogge bebiztosította az övéi győzelmét, 10–8.

Csapatunk hétfőn 20.05 órától Kanada ellen folytatja szereplését, ezt megelőzve vasárnap 19.30-kor férfi válogatottunk a házigazda franciák ellen rajtól az ötkarikás játékokon.