Az előzményekről annyit, hogy válogatottunk a harmadik helyen végzett a legutóbbi tokiói játékon, míg az olaszok csupán a hetedik helyen zártak. Idén két világeseményen is találkoztak a felek, előbb zágrábi Eb csoportmeccsén a mieink 10–5-re nyertek, majd a bronzcsatában viszont az olaszok győztek 12–7-re.

Bányai Márk (szemben, piros sapkában) és társai az olaszok ellen folytatják az olimpiát

Fotó: Kovács Tamás / Forrás: MTI

A februári dohai vb-n a csoportmérkőzések során 10–10-es döntetlent játszott egymással a két csapat, az ötöspárbajt azonban a mieink 6–5-re nyerték meg. Ezután az olaszok döntőig meneteltek, végül ezüstérmet szereztek, míg a mieink mindössze a hetedik helyen végeztek. Azóta tesztmeccseken, júliusban előbb a Margitszigeten, majd Siracusában is összemérte erejét a két gárda. A szigeten a taljánok 13–11-re nyertek, Szicílliában 10–10 lett a rendesjátékidőben, az ötösöket viszont a taljánok lőtték pontosabban. Az idei összecsapásokon többször is Bányai Márk védte válogatottunk kapuját.

– Remélem, hogy szerda este nekünk jön ki jobban a lépés az olaszokkal szemben – nyilatkozta honlapunknak Márk. – Ha jól számolom ebben esztendőben ötször is találkoztunk, jó meccseket játszottunk velük. Nincs nagy különbség a két együttes között, nyilván a pillanatnyi forma dönteni, nagy szerepe lesz a koncentrációnak és persze a szerencsének is. Az ausztrálok elleni vereség után jól jött számunkra a szerbek elleni siker. Javult a csapatjáték és több jó egyéni teljesítmény is volt nálunk. Tisztában vagyunk vele, most kezdődik az olimpia érdemi része, a kiesés szakasz. Itt már nem szabad hibázni, de mi nem is szeretnénk.

Márkkal beszélgetünk az olimpiai hangulatról is, mint elmondta Párizsból nem sokat láttak idáig. – A csoportmeccseken is jó volt a hangulat – folytatta a hálóőr. – A szerbek ellen pedig elképesztően sokan, több mint tizenötezren voltak a lelátón. Ez utóbbi találkozón a záró negyedben szálltam be, nagy élmény volt. Jó helyünk van az olimpiai faluban, semmi gond nincs, az ellátás is rendben van, az egyik tízemeletes épület 8 személyes apartmanjában lakunk. Lényegében a faluban megvan minden, ami kell az élethez. Tréning, videózás, megbeszélés regenerálódás és az utazás teszi ki a mindennapjainkat, hiszen az uszoda, ahol edzünk negyven percre van a falutól. Így leginkább a buszból látjuk a várost. Legyünk őszinték nem is városnézésre, hanem vízilabdázni jöttünk Párizsba.