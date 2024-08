Meglepetésekkel, hiszen a horvátok végig vezetve legyőzték a favoritnak tartott spanyolokat. A csoportküzdelmek során végig botladozó szerbek, egy utolsó másodperces góllal verték a görögöket. A tengerentúli csapatok csatájában pedig döntetlent hozó rendes játékidő után az amerikai legénység ötöspárbajban bizonyult jobbnak az ausztráloknál

Vogel Soma három ötöst is védett az orosz ruletben

Fotó: Kovács Tamás / Forrás: MTI

A magyarok az olaszokkal tétmeccsen az idén háromszor is összemérték erejüket, a januári Eb-n a csoporttalálkozón a mienk, míg a bronzcsatában az olaszok nyertek. A februári dohai vb pedig a csoportküzdelmekben döntetlenre végződött az összecsapásuk. A szerda esti találkozó előtt a mienk szövetségi kapitánya Varga Zsolt azt mondta: – A szerbek elleni győzelem sokat dobott a hangulaton, pozitív, nyugodt légkörben készülhettünk az olaszokra. Azért maradt bennünk némi hiányérzet az elmúlt napok miatt, de mindenki tudja, hogy a negyeddöntő lesz az eddigi legfontosabb mérkőzésünk, amolyan vízválasztóként tekintünk rá – tette hozzá a szakember.

A MECCSRŐL:

Vogel Soma kapusbravúrjával indult a vízicsata. Majd Manhercz Krisztián előbb akcíóból, majd kisvártatva büntetőből is betalált a szélső. Az olaszok is kaptak egy ötméterest, amit Fondelli a kapufára lőtt. Aztán szépített az ellenfél, Velotto jóvoltából, de Manhercz erre is válaszolt. Igaz, Velottó is újra betalált, így egy gólos vezetésünkkel zárult az első negyed, 3–2. A folytatásban elpuskázott helyzetek mindkét oldalon. Majd Condemi gólt lőtt, de a játékosnak a lövés után továbbcsúszott a keze, ami eltalálta Jansik

Szilárd arcát, amiért négy percre kiállították. Így marad a magyar vezetés, sőt Manhercz ötméteresével már két gól a magyar előny.

A fordulás után emberhátrányban szépítettek az olaszok, majd kisvártatva Echenique egyenlített, 4–4. Majd Echenique újabb gólt lőtt, tehát fordítottak az álláson, 5–4. Rádásul Di Fulvio kétszer kettőre növelte az előnyüket, Zalánki Gergő viszont kétszer is szépített, 7–6. A záró felvonás tehát egy gólos olasz előnnyel indult. Echenique és Fekete Gergő gólváltása után Zalánki egyenlített. Vogel kapus szabálytalankodott, de utána kivédte az ötméterest. Manhercz büntetett, így végre vezetünk. Megint egalizáltak az olaszok, a végjátékban ziccert hibázott Jansik, így döntetlen született a rendes játékidőben, 9–9.