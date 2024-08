A Szajna vízében szerdára már a határérték alá csökkent a baktériumszint, így nem volt akadálya annak, hogy reggel 7.30-kor elrajtoljon a 24 fős mezőny, amelyben Fábián a 23-as rajtszámot kapta. A start és a cél a III. Sándor hídnál volt, a versenyzőknek innen kellett a sodrásiránnyal megegyezően előbb az Invalidusok hídja, majd az Alma hídja alatt átúszniuk és vissza, így várt rájuk hat 1666 méteres kör és a befutó.

Fábián Bettina a női 10 kilométeres nyílt vízi úszás versenyében

Fotó: Czeglédi Zsolt / Forrás: MTI

A 19 éves magyar versenyző a viadal elején a mezőny végében haladt. Hogy a sodrás mennyire befolyásolta a különbségeket, jól mutatja, hogy Fábiánnak az első kör végén közel egyperces volt a hátránya az élen haladókkal szemben, ez azonban a "könnyebb" úton pillanatok alatt kevesebb, mint félpercesre csökkent.

A magyar úszó a táv feléhez érkezve a tizedik helyen tempózott, a hátránya ekkor közel 20 másodperc volt a legjobbakkal szemben.

Az első három, a 2016-ban arany-, három éve Tokióban ezüstérmes holland Sharon van Rouwendaal, valamint az ausztrál Moesha Johnson és az olasz Ginevra Taddeucci ellépett a többiektől, triójuk több mint 30 másodperces előnnyel vághatott neki az utolsó körnek, Fábián ekkor a hatodik helyen úszott.

A cél előtt 800 méterrel az élbolyt tekintve már csak az volt a kérdés, milyen sorrendben érkeznek be. Az utolsó kanyarra a holland tökéletes ívben érkezett meg és a záró száz méteren magabiztosan maga mögött tudta tartani ellenfeleit, így nyolc év elteltével másodszor is olimpiai bajnok lett. Mögöttük Fábián a második bolyban viszont befogta olasz riválisát is, és a címvédőként érkezett brazil Ana Marcela Cunha mögött már az ötödik helyen tempózott. Fábián a hajrában is megőrizte pozícióját és szenzációs versenyzéssel ötödikként csapott a célba.

Fábián Bettina a női 10 kilométeres nyíltvízi úszás versenyében

Fotó: Czeglédi Zsolt / Forrás: MTI

Az első körben kicsit megijedtem, amikor elmentek a többiek, főleg azért, mert én korábban kétszer is edzettem a Dunában, tudtam, hogy lesznek szakadások és olyan hely, ahol nehezen tudunk majd úszni. Sokan már az elején elkezdtek verekedni egymással, mintha nem tudták volna, hogy itt iszonyatosan kell tartalékolni az energiákat, hiszen jóval hosszabb lesz a verseny, mint általában

– mondta az MTI-nek Fábián, aki megjegyezte, a sodrással szembeni úszás ugyan sokat kivett belőle, azonban nagyon jól tudott reagálni az iramváltásokra.

Az, hogy szakadt a mezőny, csak még több motivációt jelentett a számomra. A végén még hajráztam egy jót, szerintem ez egy nagyon szép eredmény az első olimpiámon

– mondta, hozzátéve, azt, hogy az első három mennyire elment az elején, csak az utolsó előtti körben, egy kivetítőn vette észre.