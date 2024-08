A legutóbbi tokiói játékokon kellemetlen meglepetésre 11–9-es vereséget szenvedett csapatunk a kínaiaktól, az más kérdés, hogy a torna végén bronzérmet ünnepelhettek Szilágyi Dorottyáék, míg az ázsiaiak nyolcadik helyen zártak. A mostani játékokon egyelőre felemás teljesítményt nyújt a kínai együttes, igaz szoros küzdelmekben, de mindhárom meccsét elveszítette. A mieink a hollandoktól elszenvedett vereséget követően Kanada ellen javítottak. Egy biztos a minél jobb csoporthelyezésért vívott harcban többet már nem hibázhat csapatunk.

Szilágyi Dorottya (labdával) három gólt tett a közösbe a Kína elleni meccsen

Fotó: Czeglédi Zsolt / Forrás: MTI

Hamar a lényegre tért a kínai hölgykoszorú, amely alig három perc alatt két gólt rámolt be a kapunkba. Szilágyi Dorottya bombalövése is célba ért, de erre is volt válasza az ellenfélnek. Parádés volt Keszthelyi Rita ejtése, a kínaiak azonban ismét elmentek két góllal, a negyed utolsó percében Faragó Kamilla jóvoltából kozmetikáztunk az álláson, 3–4. A folytatásban újabb két találatot szereztek a kínaiak, szerencsére csapatunk is elkezdett vízilabdázni, Faragó, Vályi Vanda, Szilágyi volt a gólok sorrendje, így 6–6-ra módosult az állás. Aztán a 15. percben Parkes Rebecca góljával végre vezettek a mieink, 8–7.

A fordulás után Ismét Vályi villant, majd egy tökéletesen kijátszott akció végén Keszthelyi húzta a hálóba a labdát, 10–7. Nagyon nem nyugodhattunk meg, mert a kínaiak

Teng és Cseng révén kozmetikáztak az álláson. Megint a Szilágyi–Keszthelyi duó brillírozott, 12–9. Közben a kínaiak kapust cseréltek, ami jól jött számunkra, hiszen záró felvonásban kis túlzással mindegyik lövésünkből gól született. A végén már csak a különbség volt a kérdés, a végeredmény 17–11 lett a mieink javára.

Csapatunk vasárnap 14 órától Ausztrália elleni nagyon fontos meccsel zárja a csoportkört, ezt megelőzve férfi válogatottunk szombaton 15 órától ugyancsak az ausztrálokkal találkozik.

Magyarország–Kína 17–11 (3–4, 5–3, 4–2, 5–2)

Gólszerzőink: Keszthelyi 7, Szilágyi 3, Vályi 2, Faragó 2, Garda 2, Parkes 1.

További eredmény: Ausztrália–Kanada 10–7.

Az állás: 1. Ausztrália 8 pont, 2. Hollandia 7, 3. Magyarország 6,4. Kanada 3, %. Kína 0 pont.