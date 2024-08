Eljutott egészen a férfi párbajtőrözők aranyasszójáig a Siklósi Gergely, Koch Máté, Andrásfi Tibor, Nagy Dávid összeállítású magyar csapat, ahol a japánok legjobbjaival találkozott a 2024-es olimpián. Végül szinte végig vezetve nyert a magyar csapat, így 1972 után újra olimpiai bajnok a válogatottunk.

Siklósi Gergely–Jamada Maszaru 2:1

Az ismerkedés percét követően mindkét portoló sárga lapot kapott. Az első akciókat ezt követően Jamada indította, de Siklósi hárított, viszont így is a Japáné volt az első találat. Egy jó ellenakcióval azonban a magyar vívó egyenlíteni tudott szinte azonnal, majd egy apró hibát kihasználva újabb szúrást vitt be. Így végül 2:1-es vezetésnél adta át a pástot Siklósi.

Koch Máté–Kano Koki 3:1

A második párharc elején Kano védekezésre késztette Kochot, de a magyar vívó kihasználta ellenfele agresszivitás, s előbb vállra, majd lábra vitt be egy-egy találatot. Persze az olimpiai bajnok japán sem adta fel a párharcot, s egy villámgyors mozdulattal szépített. Nem kellett azonban több noszogatás Kochnak, aki megmutatta, technikailag mennyire képzett, s egy harmadik tust is bevitt. Ezzel már 5:2 volt a mieinknek.

Andrásfi Tibor–Komata Akira 2:4

Ez a csata újabb erőfelmérővel indult, így egy perc után mindkét csapat piros lapos figyelmeztetést kapott, s 6:3-ra módosult az állás. Ezt követően aztán Komata bevitt egy gyors találatot, s közelebb hozta sajátjait. Az ázsiai kiválóan folytatta ezt követően is, s 7:6-ra felhozta Japánt.

Koch Máté–Jamada Maszaru 3:1

Koch megtalálta a tökéletes ritmust a Jamada elleni párharca elején, s lábra szúrt egyet tökéletesen. Egy hárítást követően aztán egy újabb tust vitt be a magyar sportoló. A nagyszerű védekezése egyre nagyobb nyomást helyezett Jamadára, s a japán egy támadását ismét büntette (3:0). Ugyan ezt követően az ázsiai szépíteni tudott, így is 10:6-tal adta át Koch Siklósinak a meccset.

Siklósi Gergely–Komata Akira 2:2

A magyar vívó nagyon óvatosan harcolt Komata ellen, de a japán megmutatta klasszisát, s övé volt az első tus. Erre azonban gyorsan válaszolt is Siklósi egy távolról indított akcióval. Egy egyszerre indított szúrásnál a japán nem volt elég precíz, így a magyar vívó átvette a párharcban a vezetést (2:1). Komatának volt válasza erre is, s egy gyors tussal egyenlített. Így is ért véget a meccsük, s Magyarország ekkor 12:9-re vezetett.