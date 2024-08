Ezúttal Bordás Réka nélkül állt fel a magyar női kézilabda-válogatott, amely jó előjelekkel várta a találkozót, ugyanis az áprilisi olimpiai selejtezőn 28–25-ös győzelmet aratott Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány csapata, de a párizsi játékokon mutatott forma alapján az északiak voltak a találkozó esélyesei.

Vámos Petra (jobbra) és az egész magyar női kézilabda-válogatott is nagyot küzdött Svédország ellen

Forrás: MTI

Magyarország–Svédország 32–36 (15–16) – hosszabbítás után

Magyarország: Böde-Bíró – Tóvizi, Klujber 11, Kuczora 4, Győri-Lukács 4, Vámos 6, Szöllősi-Schatzl 3. Cserék: Janurik (kapus), Albek, Klivinyi, Márton G., Papp N., Pásztor N,, Simon P. 3. Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir.

Alig két perc kellett, hogy feltérképezzék egymást a csapatok, előbb a svédek találtak be, majd egy magyar kapufa után kettőre növelték előnyüket. Kapaszkodtak a mieink, Böde-Bíró Blanka pedig hármat is védett, és a 8. percben Klujber Katrinnak sikerült egyenlíteni hétméteresből, 3–3. Ezután fej-fej mellett haladtak a csapatok, majd sikerült kivédekeznünk egy svéd emberelőnyt, így maradt a döntetlen, 6–6.

Két eladott labda után ismét visszaállt a kétgólos magyar hátrány, ekkor kérte ki Golovin mester az első idejét. A rövid szünet és a kupaktanács a svédek malmára hajtotta a vizet, a 19. percben kialakult a legnagyobb különbség a mérkőzésen a két együttes között, 11–7. Ráadásul röviddel ezután ismét emberhátrányba kerültünk, de egy kis szerencsével kihúztuk 1–1-el ezt a két percet.

Lőttünk is és kaptunk is néhány könnyű gólt, a nagy adok-kapok után 15–13-s svéd vezetéssel érkeztek meg a csapatok az első félidő hajrájához. Remek védekezésünknek és a döcögős svéd támadójátéknak köszönhetően vissza tudtunk jönni a meccsbe, és az egyenlítéshez is közel kerültünk, de a svéd kapus klasszisteljesítménye megakadályozta ezt, 16–15-el kezdődött a szünet.

A második félidőt megnyerte a női kézilabda-válogatottunk

Ugyanazzal a lendülettel folytatódott a meccs, mint ahogy az előző játékrészben abbamaradt, potyogtak a gólok mindkét kapuba. Majd előbb egyenlíteni tudott a magyar válogatott, a 39. percben pedig már – a mérkőzésen először – nálunk volt az előny, 20–19. A svédek viszont emberhátrányban egalizáltak, Golovin pedig ismét úgy látta, hogy van mit javítani csapata játékán. Instrukciói nem mutatkoztak meg az időkérést követő támadásokban, és az emberelőnyünket sem tudtuk kihasználni, 23–23-at mutatott az eredményjelző a második félidő derekán.