A meccs napjának délelőttjén érkezett a hír, hogy Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány cserélt a keretben, a kenderesi Bordás Réka kisebb sérülés miatt kikerült a csapatból, helyére pedig Pásztor Noémi szállt be.

Füzi-Tóvizi Petra (jobbra) három góllal járult hozzá női válogatottunk sikeréhez

Fotó: Czeglédi Zsolt/ MTI

A magyar válogatott annak a tudatában lépett pályára szerdán délután, hogy ha nem kap ki Spanyolországtól, akkor biztosan továbbjut csoportjából.

Magyarország–Spanyolország 27–24 (14–12)

Magyarország: BÖDE-BÍRÓ – GYŐRI-LUKÁCS 5, KLUJBER 6, VÁMOS P. 5, FÜZI-TÓVIZI 3, Kuczora 3, Szöllősi-Schatzl 2. Csere: Janurik (kapus), Papp N., Debreczeni-Klivinyi 1, Simon P. 2, Pásztor N., Márton G. Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir

Az eredmény alakulása. 6. p.: 3–3. 10. p.: 4–7. 17. p.: 9–7. 25. p.: 14–10. 35. p.: 17–13. 37. p.: 19–14. 45. p.: 20–21. 50. p.: 22–21. 56. p.: 25–22.

A mérkőzés elején inkább a spanyolok akarata érvényesült, volt, hogy három találattal is elhúztak. A mieink viszont nem engedték el nagyon az ellenfelet, sőt, a játékrész közepén átvettük a vezetést. A félidő hajrára előtt ugyan négy góllal is vezettünk, a szünetig viszont zárkóztak a korábban a Győri ETO-t is irányító Ambros Martín tanítványai, így 14–12-es magyar vezetéssel vonultak pihenőre a csapatok.

A fordulás után inkább Klujber Katrinék voltak aktívabbak, 19–14-nél időt is kértek a spanyolok, akik ezt követően viszont felzárkóztak, sőt át is vették a vezetést, 20–21. Szerencsére nem sokáig voltunk hátrányba, Simon Petra révén 22–21-re már ismét a mieink vezettek. Sőt, az utolsó öt percre már háromgólos vezetéssel fordultunk és nagyon közel kerültek női kézilabdázóink a továbbjutáshoz.

Az előnyt már nem is engedte ki válogatottunk, végül 27–24-re legyőzte Spanyolországot, ezzel pedig bejutott a negyeddöntőbe, így Lille-ben folytathatják szereplésüket a mieink az olimpián, ahol megküzdhetnek a legjobb négy közé jutásért.

Előtte azonban még a csoport zárómérkőzésén szombaton 9 órától a hollandokkal találkoznak a mieink, ahol még a csoport második helyét is megszerezhetik.