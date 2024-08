A felek egyaránt két-két győzelemmel, illetve egy-egy vereséggel várták az összecsapást. Mivel az előző meccsen spanyolok könnyedén verték a japánokat, amivel már biztosan a B csoport élén végeztek, tulajdonképpen a csoport második helyéről is dönthetett a mérkőzés.

Fájó vereséget szenvedett csapatunk az ausztráloktól

Fotó: Kovács Tamás / Forrás: MTI

Az ausztrálok kapusa Nic Porter három jó védéssel nyitott, két perc után azonban Manhercz Krisztián löketét már nem tudta hárítani a hálóőr. Hamar egyenlített a keményen és legyünk őszinték jól játszó ellenfél. Mutatós volt Milos Makszimovics svédcsavar gólja, ám erre Varga Dénes és Zalánki Gergő is válaszolt lényeg, hogy 5–4-es vezetéssel zártuk az első félidőt.

A térfélcserét követően gyorsan egalizáltak az ausztrálok, majd Manhercz után Nagy Ádám is betalált. Kétgólos vezetés után csapatunk talán túlságosan is megnyugodott, míg a tengerentúli gárda nem zuhant össze, visszajött a mecccsbe. A záró negyed 7–6-os magyar vezetéssel indult, úgy tűnt, zsebben a győzelem, hiszen Fekete Gergő ötöst harcolt ki, amit Manhercz értékesített. Ismét felállt az ausztrál együttes, két gólt lőttek gyorsegymásutánban és ezzel behozták hátrányukat. Közben és utána is elszúrta az emberfóros helyzeteit csapatunk, ami megbosszulta magát, mert az utolsó percben Nathan Power centerből két magyar védővel a nyakán is betalált, 8–9. Egyenlíthettek volna a mieink a végén, de Vigvári Vince lövése a blokkról és a kapufáról nem befelé, hanem kifelé pattant, így fájó vereséget könyvelhettünk el az ausztrál gárdával szemben. A folytatás hétfőn délben a címvédő szerbek ellen

Három mérkőzést már játszottak az ausztrálok az olimpián, nem feltétlen újdonságokkal tudtak meglepni minket. Tíz gól alatt tartottuk őket, ami jó dolog

– értékelte a mérkőzést az nso-nak Manhercz Krisztián.

– Olyan hibákat vétettünk és olyan pontatlanságaink voltak, amik megbosszulták magukat. Egy percel a vége előtt még döntetlen volt az állás, rengeteg támadásunk volt az esetleges plusz háromért, majd a vezetésért is. Nem szabad összetörnünk, hosszú még az olimpia.

Magyaroroszág–Ausztrália 8–9 (2–2, 3–2, 2–2, 1–3)

Gólszerzők: Manhercz 4, Fekete G., Varga D., Zalánki, Nagy Á. 1-1, ill. Edwards, Maksimovics, Power 2-2, Pavillard, Poot, Berehulak 1-1.