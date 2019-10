Szolnoki polgármester-választás: így értékelt a négy induló

A megyeszékhelyen négy polgármester-jelölt indult a városvezetői székért a hétvégi helyi önkormányzati választáson.

Az eddigi polgármester, Szalay Ferenc (Fidesz-KDNP) nyert, nagyon kevéssel az ellenzéki összefogás első emberével, Radócz Zoltánnal szemben. A harmadik helyen Bokodi Zoltán (Mi Hazánk Mozgalom), a negyedik helyen Kalmár Dávid (Magyar Munkáspárt) végzett. A választás eredményeinek ismeretében kérdeztük meg a véleményüket (abc-sorrendben).

Bokodi Zoltán (Mi Hazánk Mozgalom):

– A polgármester-választás tekintetében várható volt, hogy a két esélyesebb jelölttársam „hozza a papírformát”, azaz nagy különbséggel végeznek az élen. Mi a szerény, saját költségvetésünkből ennyire voltunk képesek, Összesítésben négy százalékot értünk el, de több körzetben 5 százalék fölötti eredményünk figyelemfelhívó. Az önkormányzati választás eredményeit elemezve leszögezhető, hogy a lejáratú kampány sikertelen, a társadalomra való rátelepedés nyomasztó,

az emberek ezért változást akarnak. Szolnokra vélhetően jó hatással lesz a változás.

Kalmár Dávid (Magyar Munkáspárt):

– Az öt évvel ezelőtti eredményekhez képest jobb eredményeket értünk el, a nekünk bizalmat szavazó választópolgárok megértették jobbító szándékunkat. A mi szemléletünk nem fog változni, eddig is az emberekért dolgoztunk, s ezután sem teszünk mást, minthogy a lakosság számára élhetőbb közegért tegyünk. A ránk szavazóknak köszönjük a bizalmat, s „minden győztesnek” gratulálunk.

Radócz Zoltán (Momentum, DK, LMP, Jobbik, MSZP, Mindenki Magyarországa Mozgalom):

– Nem vitás, Szolnokon az ellenzéki összefogás győzött. A polgármesteri széket csak néhány szavazat híján, de elveszítettük, az önkormányzatban azonban többséget szereztünk, a demokrácia tehát helyreállt a megyeszékhelyen. Nem tudtuk bebizonyítani, de tudjuk, hogy történt a Fidesz részéről jogsértő szavazatszállítás is, de ennek ellenére is sikeresek lettünk. A személyem ellen indított lejárató kampány miatt megtettem a jogi lépéseket, és peres úton kívánom a becsületemet és az igazamat megvédeni. Olyan munkát kezdünk el, ami megtalálja a hangot a kormánnyal, egyetértésben dolgozunk a jelenlegi polgármesterrel, de legfőképp a legjobb döntéseket akarjuk meghozni a városlakók érdekében.

Szalay Ferenc (Fidesz-KDNP):

– Ezúton szeretném megköszönni a szolnokiaknak, hogy nagy számban vettek részt a választáson. Köszönöm a bizalmukat, mindent megteszek azért, hogy ezt meg is tudjam hálálni. A testület összetétele jelentősen megváltozott, ami azt jelenti, hogy polgármesterként a velem együtt induló képviselőkkel kisebbségbe kerültünk a közgyűlésben. Számomra ez nem új, hiszen négy évig 1998 és 2002 között már vezettem így a várost, s akkor tudtunk a különféle politikai pártokkal közösen dolgozni Szolnokért. Én ma is nyitott vagyok a közös munkára, itt az fog majd dönteni, hogy az ellenzéki képviselők partnerek lesznek-e az építkezésben. Nagy a felelősség mindkét oldalon, most Szolnoknak olyan képviselőkre van szüksége, akiknek valóban Szolnok az első.