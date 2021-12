A Gyurcsány Ferenc által vezetett Demokratikus Koalíció indítja a legtöbb jelöltet az egyéni választókerületekben, ezért megállapítható, hogy ahogy most is, úgy a választásokat követően is a DK lesz a baloldal vezető politikai ereje. Mivel Gyurcsány Ferenc személye megkerülhetetlen, biztosra vehető, hogy a DK elnökségi tagjainak (Arató Gergely, dr. Avarkeszi Dezső, Cserdiné Németh Angéla, Élő Norbert, Kálmán Olga, dr. László Imre, Mezei Zsolt, Ráczné Földi Judit, Vágó István, Varga Zoltán, illetve Ara-Kovács Attila, Gy. Németh Erzsébet, dr. Vadai Ágnes, Varju László alelnökök, továbbá dr. Molnár Csaba ügyvezető alelnök) jó része, akik az előválasztáson alulmaradtak, vagy az egyéni körzetüket nem tartják biztosan nyerhetőnek 2022-ben – és az önkormányzatokban történő politizálást sem kívánják folytatni – felkéredzkednek az országos lista befutó helyeire.