Hatalmas felháborodást keltett az a webinárium, melyet Strasbourg zöldpárti városvezetése rendezett a következő címmel: Az ISIS győzelmei: amikor félelmeink terrorizmust gyártanak. A terrorizmusról szóló online konferencia résztvevői a rendezvénnyel azonos című könyv szerzőjével, az ügyvédként dolgozó Marie Dosé-val beszélgethettek a témáról – olvasható a V4NA hírügynökség beszámolójában.

Sok ellenzéki politikusnak azonban egyáltalán nem tetszett, hogy a könyv írója párhuzamot vont az ISIS és a Francia Köztársaság között, azt taglalta ugyanis a kötetben, hogy az Iszlám Állam győzelmei tulajdonképpen a köztársaság bukásából indulnak ki.

Bár a konferencia célja a radikalizálódás és az erőszakos szélsőségesség megelőzése volt, több helyi ellenzéki politikus is kifogásolta, hogy a könyv szerzője, aki egyben a webinárium moderátora is volt, egyértelműen a francia állam áldozataiként állította be a terroristákat.

« Comment nos peurs fabriquent du terrorisme ». Ce postulat est choquant. Il fait des terroristes des victimes de l'Etat. Il donne l'impression qu'il faut se méfier davantage des politiques et de la justice que des radicalisés. Cc @RebeccaBreitman https://t.co/o12PSo0vQX pic.twitter.com/7S7wv4zGCg — Pierre Jakubowicz 🇫🇷🇪🇺 (@PJakubowicz) November 29, 2021

Pierre Jakubowicz helyi politikus azt írta a konferenciával kapcsolatban a Twitteren, hogy teljesen megdöbbenti az a város eszközeivel terjesztett politikai és ideológiai feltevés, mely a terroristákat a francia állam áldozataiként mutatja be és azt az üzenetet sugallja, hogy jobban kell óvakodni az igazságszolgáltatástól és a politikától, mint a radikalizálódott személyektől.

A politikus bejegyzésében arra a cikkre utalt, a mely a L’Opinion nevű lapban jelent meg a konferenciáról és azt taglalja, hogy mely pontok keltettek nagy felháborodást. A cikk kitér rá, hogy a meghívó szövegében a könyvből kivágott idézetek szerepelnek. Az egyik ilyen rész például arról szól, hogy az országban működő terrorizmusellenes igazságszolgáltatás egy olyan gépezetté vált, amely automatikusan ellenségként mutatja be a vádlottakat.

A könyv szerzője a Szíriában tartózkodó dzsihadista feleségekről is említést tesz, sőt, a Franciaországba történő hazaszállításuk mellett kampányol.

A könyv gondolatmenete szerint a francia hatóságok azzal, hogy megtagadják a Szíria északkeleti részén fogvatartott állampolgáraik hazaszállítását, hozzájárulnak az Iszlám Állam sorainak újjáépítéséhez, továbbá halálos veszélynek teszik ki a nőket és gyermekeiket.

La ville de #Strasbourg organise un séminaire qui rejette la responsabilité du #terrorisme sur la justice et l’État. C’est indigne et l’inverse de ce que doit être l’esprit républicain. Non, les terroristes ne sont pas des victimes. Avec @PJakubowicz 👉 https://t.co/zbEnoudxxY pic.twitter.com/1qhFAGiwHu — Rebecca Breitman (@RebeccaBreitman) November 30, 2021

Jakubowitz és egy másik helyi képviselő, Rebecca Breitman sajtóközleményt is kiadott a témával kapcsolatban, felhívva rá a figyelmet, hogy Strasbourg vezetése ismét támadást indított a köztársasági elvek ellen. Felidézte a múltbeli történteket, megemlítve, hogy az önkormányzat megtagadta a szekularizmus elvének a képviselők chartájába való felvételét, majd elvetette az antiszemitizmus IHRA által elfogadott munkadefinícióját, továbbá

döbbenetes összeggel támogatta az Európa legnagyobbjaként említett Mili Görüs mecset közpénzből való megépítését is.

Breitman a Twitteren is kihangsúlyozta, hogy a terroristák nem áldozatok.

Bruno Studer helyi kormánypárti politikus szintén felháborodott a konferencián, egyenesen botrányosnak nevezte a fórumot.

Ám nem csak a kormánypárti politikusoknak volt ellenére a webinárium, Pernelle Richardot strasbourgi szocialista önkormányzati képviselő azt írta a Twitteren, hogy alig pár nappal a 2018-ban elkövetett, öt emberéletet követelő strasbourgi terrortámadásra való megemlékezés előtt egy ilyen konferencia szervezése egyrészt politikai hiba, másrészt az áldozatok családjainak arculcsapása.

A történtekről beszámoló L’Opinion felhívja rá a figyelmet, hogy Strasbourgban azt követően jöttek létre a fentihez hasonló fórumok, hogy 2020-ban a zöld párti Jeanne Barseghian került a város élére, a politikus ugyanis többször is tanúbizonyságát tette, hogy támogatja az iszlám terjedését a városban.

Ez év tavaszán nagy visszhangot keltett az a hír, mely szerint

Strasbourg városvezetése több mint két és fél millió eurós összeggel támogatja a városban épülő Eyyub Sultan mecset építési költségeit, mely, ha elkészül, Európa legnagyobb mecsetje lesz.

A bőkezű támogatást rengetegen ellenezték, még petíciót is indítottak annak érdekében, hogy megakadályozzák a mecset anyagi támogatását, még Gérald Darmanin belügyminiszter is megszólalt ezzel kapcsolatban, elmondása alapján Franciaország semmiféle idegen befolyást nem fogad el a területén.

La France n’accepte aucune ingérence étrangère sur son sol. Nous ne pouvons cautionner que la mairie verte de #Strasbourg subventionne une mosquée soutenue par une association qui ne condamne ni l’islam politique, ni l’apostasie. pic.twitter.com/GQesknh3v6 — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) March 24, 2021

A belügyminiszter azt is kihangsúlyozta, hogy nem tud egyetérteni azzal az elképzeléssel, hogy Strasbourg zöld párti vezetése egy olyan mecsetet megépítését segíti, amelyet egy olyan egyesület támogat, amelyik nem ítéli el a politikai iszlámot.

A belügyminiszterhez hasonló véleményen volt a mecset finanszírozásáról Marlène Schiappa állampolgárságért felelős miniszter is, aki szerint a strasbourgi városvezetés súlyos politikai hibát követ el a pénzbeli támogatással. Schiappa szerint a strasbourgi polgármesternek problémái vannak a köztársaság alapelveinek értelmezésével, a politikus asszony úgy véli, hogy egyetlen fillér közpénzt sem lenne szabad egy olyan szervezetnek adni, amely a Francia Köztársaság ellensége.

Marlène Schiappa (@MarleneSchiappa): "Europe Écologie-Les Verts pactise avec les tenants d'un islam politique et radical" pic.twitter.com/GNkKTKJ6BV — BFMTV (@BFMTV) March 24, 2021

A konferenciát követő kommentháborúról szintén beszámoló Actu.fr felkereste a szóban forgó ügyvédnőt, Marie Dosé-t, aki csak annyit mondott a vitáról, hogy olyan emberek gerjesztik, akik nem olvasták el a könyvét és nem vettek részt a fórumon.

A lap megkérdezte a strasbourgi városvezetést is a témával kapcsolatban, az illetékes elmondása alapján a kérdéses webinárium egy olyan nagy képzési ciklus része, amely 2016 óta működik a városban. Ami a könyv szerzőjét illeti, a városvezetés elhatárolódott Marie Dosé-tól, az önkormányzat illetékese ugyanis kijelentette, hogy a konferencia témája kizárólag a szerző felelőssége és semmiképp nem tükrözi a közösség álláspontját. A városvezetés hangsúlyozta, hogy felvállalják a radikalizálódás elleni aktív küzdelmet, továbbá elítélik a 2018-as terrortámadás áldozatainak eszközként történő felhasználását.